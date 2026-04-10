- 대형 물류센터 현장시험 성능 확인

[헤럴드경제=구본혁 기자] 대형 화재발생 시 신속하게 피난경로를 안내, 인명사고를 줄일 수 있는 새로운 기술이 등장했다.

한국철도기술연구원은 9일 롯데글로벌로지스 중부권 메거허브터미널에서, 대공간의 연속적인 대피 안내를 위해 개발한 ‘스마트 피난안내시스템(이하, 스마트가이드)’ 체험 시험을 시행했다고 밝혔다.

한국철도기술연구원과 초이스테크놀로지가 공동개발한 ‘스마트가이드’는 랙 구조물에 자석으로 부착하는 방식으로 간단하게 설치, 레이저다이오드를 이용하여 바닥에 피난방향 화살표를 10여 미터의 일정 간격으로 표시하여 피난자의 시선에서 경로를 놓치지 않고 연속적으로 따라갈 수 있도록 고안됐다.

스마트가이드는 피난방향 표시장치와 피난관제 시스템이 상호 무선 통신하도록 구성, 낮은 전력에서 작동하여 빈번한 배터리 교체가 필요 없다. 특히 피난방향 표시장치는 평상시 실내 온습도 및 먼지 센서를 내장하여 실내 환경을 모니터링하거나 화재감지기 용도로도 활용될 수 있다.

또한 AI 음성 인식기능을 탑재하여 ‘불이야’ 하고 외치는 소리에도 반응하여 관리자에게 화재경보를 전달하는 스마트기능을 탑재했다.

이덕희 철도연 철도중대사고연구실장은 “스마트가이드는 피난자에게 가장 선명하고 연속적인 피난 경로를 제공할 수 있다”며 특히 “대공간 물류시설과 같이 복잡한 구조에서도 신속한 대피를 유도해 인명 피해를 획기적으로 줄이는 데 기여할 것”이라고 전했다.

롯데글로벌로지스는 이번 연구사업에 시범적용 사업자로 참여하여 실증용 인프라를 제공했다. 사공명 철도연 원장은 “철도역사 등 대중교통 인프라에서 발생가능한 화재 재난으로부터 국민의 안전을 지키는 국민체감 연구성과”라며 “앞으로도 국민 안전을 최우선으로 확보하는 안전기술 개발에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.