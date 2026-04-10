[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북연구원은 지난 9일 본원 대회의실에서 경북테크노파크, 경북도경제진흥원, 구미전자정보기술원과 ‘경북 지식기반 sLLM 서비스 구축 및 공공부문 AX·정책혁신’을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 경북연구원 유철균 원장을 비롯해 경북테크노파크 하인성 원장, 경북도경제진흥원 박성수 원장, 구미전자정보기술원 문추연 원장 등 기관장이 참석했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 공공지식 및 정책데이터 공유 및 공동 활용, 경북 지식기반 sLLM 서비스 공동 기획·연구·개발, 데이터 수집·정제·구조화 및 통합 DB 구축, 정책연구 및 공공서비스 혁신을 위한 공동사업 추진, 세미나·포럼 등 협력 네트워크 운영 등에 나선다.

유철균 경북연구원장은 “지금은 AI 전환의 주도권을 확보하기 위한 결정적 시기”라며 “이번 협약을 통해 기관 간 데이터와 역량을 결집해 경북형 AI 정책혁신 모델을 선도적으로 구축하겠다”고 말했다.