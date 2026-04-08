이란에 제시한 15개 요구안 상당수 합의 주장

[헤럴드경제=신혜원 기자] 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) “이란과 긴밀하게 협력할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 “이란이 매우 생산적인 정권교체를 거쳤다고 판단했다”며 이같이 밝혔다.

그는 특히 “우라늄 농축은 더 이상 이뤄지지 않을 것이며 미국이 이란과 협력해 깊숙이 매립돼있는 핵 잔해를 모두 파내어 제거할 것”이라고 주장했다.

미국이 지난해 6월 전략폭격기 등을 동원해 타격했던 이란의 지하 핵시설에 묻혀있을 것으로 추정되는 무기급 우라늄을 꺼내 없애겠다는 말로 풀이된다.

트럼프 대통령은 “해당 지역은 지금까지 계속 정밀한 위성감시 하에 있었고 공격이 있었던 날로부터 누가 아무것도 건드리지 않았다”고 말했다.

그는 이란과 관세 및 제재 완화에 대해서도 논의하고 있다며 미국이 이란에 제시한 15개 요구안 중 상당수는 이미 합의가 이뤄졌다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이란에 군사적 무기를 공급하는 국가에는 대미 수출품 전체에 즉각 50% 관세를 부과하겠다고 밝히기도 했다.