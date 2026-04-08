수색견·경찰특공대 등 투입 열화상 카메라 활용해 수색

[헤럴드경제=신혜원 기자] 경찰과 소방당국이 8일 대전 동물원 오월드 내 사파리에서 탈출한 수컷 늑대를 잡기 위한 야간 수색에 돌입했다. 10시간 가까이 잡히지 않고 해가 지면서 소방용 열화상 카메라와 수색견 등을 활용해 수색할 방침이다.

경찰과 소방당국, 엽사 등이 한 조를 이뤄 늑대가 은신한 곳으로 예상되는 인근 숲을 수색한다. 엽사가 동행하긴 하지만 늑대를 사살하기보다는 마취총을 쏴서 생포하는 것을 우선 목표로 수색에 나설 계획이다.

늑대가 놀라지 않도록 최소 인원을 투입하면서, 귀소 본능을 활용해 탈출한 늑대가 사파리로 돌아가도록 토끼몰이 방식 수색을 진행할 계획이다.

이 과정에서 수컷을 유인하기 위해 암컷 늑대도 동물원 특정 구역에 묶어두기로 했다.

나머지 대기 인력은 늑대가 동물원을 떠나 외곽으로 달아나지 않도록 길목을 차단한다.

동물 전문가들에 따르면 탈출한 늑대를 사파리로 복귀시키는 골든타임은 24시간에서 48시간이다.

늑대 활동 반경이 100㎞에 이르기 때문에 시민 안전이 위협받을 경우에 대비한 총기 사용 가능성도 거론되고 있다.

수색대는 야행성 동물인 늑대가 해가 지면 활발히 움직일 것으로 보고 있다.

해가 지고 기온이 떨어지면 상대적으로 체온이 높은 늑대의 형상이 열화상 카메라에 잘 드러날 것으로 기대하고 있다.

낮 동안 이어진 수색에는 경찰 기동대와 특공대, 군, 소방 인력 등 240여명이 동원됐다.

일몰과 함께 야간 수색으로 전환하면서 육군 32사단 드론 운용 병력 12명이 철수했고, 지원 나온 타지역 경찰 인력도 일부 철수했다.

소방당국은 “열화상 카메라가 낮에는 형체 구분이 잘 안 되는데 야간에는 상대적으로 잘 드러난다”며 “기본적으로 사살보다는 생포하는 것을 목표로 두고 수색을 진행할 방침”이라고 말했다.

이날 오전 9시 15분께 대전 중구 사정동 오월드 동물원 우리에서 늑대 1마리가 탈출했다.

동물원 외부로 빠져나간 늑대가 도심을 배회하는 모습이 포착되면서 인근 주민들의 불안이 커지는 상황이다.

동물원 측은 늑대 탈출 이후 동물원 출입을 통제했고 대전시는 시민들에게 안전에 유의해 달라는 재난 문자를 발송했다.

대전시와 중구는 야간 포획이 시도되는 시간대에 동물원 주변, 중구 뿌리공원 주변 일대 산책을 최대한 자제해 달라고 당부했다.