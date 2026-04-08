송미령 장관 “업계 자발적 참여 의미…유통비 절감 지속 추진”

[헤럴드경제=김선국 기자] 봄 나들이 수요가 늘어나는 시기를 맞아 대표 외식 품목인 돼지고기 가격이 큰 폭으로 내려간다. 중동 정세 불안 등으로 원자재 가격 상승 압력이 이어지는 가운데, 정부와 육가공업계가 소비자 체감 물가 완화를 위해 선제적으로 공급가 인하에 나섰다.

농림축산식품부는 육가공업계와의 협의를 통해 이달 중 돼지고기 뒷다리살, 삼겹살, 목살 등의 공급 가격을 낮춘다고 8일 밝혔다.

이번 조치는 봄철 수요 증가 시기에 맞춰 업계가 자율적으로 참여하면서 이뤄졌다. 특히 구이용 수요가 높은 삼겹살과 목살의 인하 폭이 커 소비자 체감도가 클 것으로 보인다.

삼겹살과 목살은 5개 업체가 참여해 총 288t 물량을 평균 5.9%에서 최대 28.6%까지 인하한다. 가공용 원료인 뒷다리살도 3개 업체가 750t 물량에 대해 평균 4~5% 가격을 낮춘다.

그간 농식품부는 돼지고기 뒷다리살 적정 재고 수준을 학계·전문가와 검토하고, 육가공업계와 협의를 이어오며 실효성 있는 물가 안정 방안을 모색해왔다.

송미령 농식품부 장관은 “중동 상황 등으로 경제 여건이 녹록지 않은 가운데 업계가 공급가 인하에 자발적으로 동참해 준 점을 의미 있게 평가한다”며 “앞으로도 축산물 유통 구조를 개선하고 유통 비용 절감을 지속 추진하겠다”고 말했다.