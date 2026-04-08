[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 중동 전쟁에 따른 원자재 가격 상승과 수급 불안에 대응해 식품기업의 부담을 완화하기 위한 지원을 강화한다. 전쟁으로 과자·라면 포장지와 음료 용기 등에 사용되는 합성수지의 주요 원료인 나프타 가격이 급등했기 때문이다.

농림축산식품부는 8일 한국식품산업클러스터진흥원과 종이·금속·유리 등 대체할 수 있는 친환경 포장재 정보와 관련 기업 정보를 안내해 식품기업의 포장재 전환을 지원한다고 밝혔다.

식품진흥원의 장비와 시설을 활용해 포장재 시험·분석과 안전성 검증, 적용 가능성 평가 등도 지원한다.

또 국가식품클러스터 입주기업의 물류비 부담을 줄이기 위해 ‘공동 집하·배송 시스템’ 도입을 추진한다. 기업별로 개별 계약을 맺던 기존 방식에서 벗어나 물량을 통합해 공동계약을 체결하고, 산업단지 내 원료중계공급센터를 물류 거점으로 활용할 방침이다.

농식품부는 이를 통해 기업별 물류비를 20% 이상 절감하고 물류 효율도 높일 수 있을 것으로 기대한다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 “원유와 나프타 가격 변동성 확대로 식품기업 부담이 커지고 있다”며 “친환경 포장재 전환과 공동 물류체계 구축을 통해 산업 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.