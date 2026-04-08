[헤럴드경제=김병진 기자]주호영 국민의힘 의원은 8일 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 이후 자신의 무소속 출마설이 나오는 것과 관련, “항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다”고 밝혔다.

주 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “이번 문제를 여기서 덮으면 같은 공천 횡포와 절차 파괴가 앞으로도 반복될 수밖에 없다고 보기 때문”이라며 이같이 설명했다.

이어 “이번에 바로잡지 못하면 제2, 제3의 ‘대구시장 주호영’ 사례가 계속 나올 것”이라며 “항고심 판단을 기다린다고 해서 이번 공천 난맥상과 장동혁 체제의 책임을 덮고 가겠다는 뜻은 결코 아니다”고 강조했다.

그러면서 “장동혁 대표에게는 공천 실패의 책임을 물어야 한다”며 “윤석열계와 단절하지 못한 책임도 분명히 물어야 한다. 국민 다수가 윤어게인을 원치 않는데도 분명한 태도가 없다”고 지적했다.

또 “살신성인과 선당후사를 말하려면 장 대표가 먼저 결단해야 한다. 지금 우리 선거의 가장 큰 장애물은 장동혁 체제 그 자체”라며 “저는 그런 장동혁 당을 인정할 수 없다. 이런 공천 구조를 만든 세력과도 타협하지 않겠다”고 했다.

주호영 의원은 “장 대표는 결단하라. 비상대책위원회든 선거대책위원회든 당을 다시 세울 새로운 책임체제를 즉각 구성하라”며 “왜 공천 구조가 병들었는지, 왜 지도부가 민심보다 사익에 매달렸는지, 왜 보수가 같은 잘못을 반복하는지 끝까지 밝히겠다”고 말했다.

더불어 “대구의 명예를 지키고 보수의 가치를 살리기 위해 더 낮은 곳에서 더 치열하게 싸우겠다”며 “조금만 더 애정을 가지고 저의 선택을 지켜봐 주기를 바란다”고 덧붙였다.

앞서 주 의원은 지난 6일 법원의 컷오프 효력정지 가처분 기각 결정에 대한 항고장을 제출, 그 결과를 기다리고 있다.