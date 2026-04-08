[헤럴드경제=장연주 기자] 광주의 한 주차장에서 주차비 정산을 요구하는 관리인을 차량에 매단 채로 달아난 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 관리인은 이 사고로 다쳐 입원 치료를 받았는데, 도망쳤던 남성은 붙잡히자 “관리인이 강도인 줄 알았다”는 황당한 해명을 한 것으로 전해졌다.

8일 JTBC ‘사건반장’에 따르면, 지난 달 28일 오전 6시쯤 광주 북구 한 주차장에서 40대 운전자 A씨와 60대 주차장 관리인 간에 실랑이가 벌어졌다.

A씨는 당시 주차비를 안낸 상태에서 차를 빼고 있었고, 이에 관리인이 “주차비 4000원을 내라”고 요구했다. 그러자 A씨는 “야, 돈 못 줘! 비켜”라면서 차량을 후진하더니 그대로 도주를 시도했다.

관리인이 열려있는 차량 창문을 붙잡았지만, A씨는 운전을 멈추지 않았고 관리인은 그대로 차량에 매달린 채 끌려가다 넘어져 의식을 잃었다.

이 사고로 관리인은 뇌진탕과 어깨, 팔꿈치, 요추 및 경추 염좌로 병원에 입원해 치료를 받은 것으로 전해졌다.

결국 A씨는 사고 이틀 만에 경찰에 붙잡혔는데, 뻉소니 혐의를 부인하면서 “관리인이 창문을 두드리며 돈을 달라고 해 강도인 줄 알았다”는 황당한 해명을 했다.

그는 또 자신은 분노조절 장애가 있다면서 “왜 이게(주차비 미정산) 뺑소니로 신고된 건지 모르겠다”고 화를 냈다.

이에 대해 관리인의 아들은 ‘사건반장’에 “어이없는 것이 창문은 열려 있었고, 아버지는 창문을 두드린 적이 없다”며 “A씨는 사과 한마디 없다”고 토로했다.

또 관리인은 당시 A씨한테 술 냄새가 났다고 주장했지만, A씨는 “술을 마시지 않았다”고 반박했다.