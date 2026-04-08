[헤럴드경제=나은정 기자] 전자담배는 덜 해롭다는 인식과 달리 신체 전반에 악영향을 미칠 뿐 아니라 간접흡연자의 건강 악화와 대기 오염을 유발한다는 사실이 다시 확인됐다.

강남세브란스병원은 호흡기내과 변민광 교수 연구팀이 미국 오하이오주립대학교 로렌 E. 월드 교수, UC 샌디에이고 의과대학 로라 E.크로티 알렉산더 교수 연구팀과 공동으로 전자담배 유해성에 관한 20년간의 연구를 종합 분석했다고 8일 밝혔다.

연구진은 전 세계에서 발표된 주요 논문 140여편을 선별해 전자담배 노출이 인체 장기에 미치는 영향을 검토했다. 그 결과 전자담배는 폐뿐만 아니라 뇌, 심혈관, 대사 체계 등 주요 장기에 악영향을 미치는 것으로 나타났다.

특히 전자담배 사용자는 비흡연자보다 대사증후군 발병 위험이 최대 1.4배 높았으며, 일반 담배와 전자담배를 함께 사용하는 여성은 중성지방 수치가 최대 3.9배까지 증가한 사례도 확인됐다.

전자담배가 내뿜는 니코틴과 나노 입자는 혈관 내피세포를 손상시켜 동맥경화와 혈압 상승, 동맥 경직을 유발하는 것으로 드러났다. 또 뇌의 에너지 대사를 방해하고 염증을 유발해 인지 능력을 떨어뜨리며, 뇌졸중 발생 시 손상을 더욱 악화시킬 수 있는 것으로 나타났다.

간접흡연 문제도 심각한 것으로 지적됐다. 전자담배 액상이 가열되면서 생성되는 ‘에어로졸’은 미세먼지보다 작은 나노 입자 형태로 공기 중에 장시간 떠다닐 수 있다. 에어로졸은 벽지나 가구 등에 달라붙어 3차 간접흡연 위험까지 유발할 수 있다.

특히 실내흡연 후 환기를 하더라도 표면에 침착된 에어로졸은 수개월간 남아 영유아나 반려동물이 독성 물질에 노출될 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

연구진은 에어로졸의 나노 단위 니코틴과 중금속, 기타 독성 물질이 대기오염에도 영향을 미친다고 설명했다. 일부 연구에서는 에어로졸로 인한 오염물질을 포함해 현재 대기 오염 시나리오가 계속된다면 2050년까지 이로 인한 사망률이 두 배 증가할 수 있다고 전망했다.

변 교수는 “전자담배가 전신 장기에 독성을 유발한다는 것은 학계의 공통된 결론”이라며 “대중과 정책 입안자, 의료 전문가 모두가 그 위험성을 인지해야 한다”고 강조했다.

이번 논문은 국제 저널 ‘연간 약리학 및 독성학 리뷰’(Annual Review of Pharmacology and Toxicology)’에 게재됐다.