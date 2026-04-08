서울경제진흥원 4월 15일 장동윤 감독의 영화 ‘누룩’ 특별 시사회 서울영화센터서 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(대표 김현우)은 오는 4월 15일 메가박스 단독으로 개봉되는 장동윤 감독의 영화 ‘누룩’의 특별 시사회를 서울영화센터에서 개최한다.

이번 시사회는 정식 개봉 전 작품을 시민들에게 사전 선보이는 자리로 한국의 독립・예술영화를 발굴, 지원하는 서울영화센터 상영관에서 4월 7일부터 4월 10일까지 열릴 예정이다.

상영작 ‘누룩’은 한국적인 소재인 ‘누룩’을 바탕으로, 막걸리를 사랑하는 고등학생 소녀‘다슬’이 사라진 누룩을 찾아 나서는 여정을 독창적으로 그려낸 영화다. 배우 장동윤의 첫 장편 영화 연출작으로 주목받고 있으며, 김승윤, 송지혁, 박명훈 등 탄탄한 연기력을 갖춘 배우들이 대거 참여해 작품의 완성도를 높였다.

이번 시사회 기간 동안 매일 오후 7시 30분 상영 후 장동윤 감독과 함께하는 특별한 릴레이 GV(관객과의 대화)가 이어진다. 4월 7일

장동윤 감독과 전찬일 영화평론가와의 토크를 시작으로, 4월 8일부터 10일까지는 장동윤 감독과 본 작품의 프로듀서로 참여한 이태동 감독이 함께 해 연출과 제작과정의 다채로운 이야기를 시민들과 나눌 예정이다.