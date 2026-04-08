[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 온라인 전용 거래 서비스 ‘뱅키스(BanKIS)’ 주식계좌 보유 고객을 대상으로 다음달 4일까지 ‘ETF 마켓 OPEN 거래 이벤트 시즌2’를 실시한다고 8일 밝혔다.

한국투자증권은 앞서 2월 28일 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘한국투자’ 애플리케이션(앱)에 ‘ETF 마켓’ 메뉴를 신설하고 국내 상장 ETF 정보를 한눈에 확인할 수 있는 서비스를 선보였다. 연금·개인종합자산관리계좌(ISA)별 조회 기능을 추가하고, 기존 투자정보 메뉴도 개편해 ETF 관련 정보를 보다 편리하게 탐색할 수 있도록 사용자 동선을 최적화했다.

이번 이벤트는 신한자산운용, 삼성액티브자산운용, 키움투자자산운용, 한화자산운용 등 4개 제휴 운용사의 대상 ETF를 거래하는 고객을 대상으로 진행된다.

이벤트 기간 중 제휴 운용사별 대상 ETF를 일 거래금액 5억원 이상 거래한 고객 가운데 매 영업일 운용사별 10명을 추첨해 문화상품권 5만원을 지급한다. 또 4개 운용사 대상 ETF의 주간 합산 거래금액이 100억원 이상인 고객 가운데 주별 5명을 추첨해 현금 100만원을 제공한다.

곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 “최근 ETF는 초보 투자자부터 효율적인 포트폴리오 구성을 원하는 투자자까지 폭넓은 관심을 받으며 빠르게 성장하고 있다”며 “ETF 마켓 서비스와 함께 다양한 혜택을 제공하는 이번 이벤트가 고객들의 ETF 투자 경험을 넓히는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.