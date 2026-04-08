IRP·DC·DB 전 영역 확대 디지털 기반 연금 플랫폼 구축

[헤럴드경제=송하준 기자] 키움증권이 퇴직연금 사업자 등록을 마치고 본격적인 연금 시장 공략에 나선다.

키움증권은 금융위원회에 퇴직연금 사업자 등록을 완료했다고 8일 밝혔다. 상반기 내 디폴트옵션(사전지정운용제도) 상품 심의를 거쳐 서비스를 개시할 계획이다.

이번 등록으로 키움증권은 개인형퇴직연금(IRP)을 비롯해 확정기여형(DC), 확정급여형(DB) 등 퇴직연금 전 제도를 아우르는 통합 솔루션을 제공할 수 있게 됐다.

키움증권은 리테일 고객 기반과 디지털 플랫폼 경쟁력을 앞세워 연금 사업을 확대할 방침이다. 우선 IRP를 중심으로 고객 접점을 넓힌 뒤, DC·DB 영역으로 사업을 확장한다는 전략이다.

장기적으로는 퇴직연금과 연금저축, 개인종합자산관리계좌(ISA)를 연계한 통합 자산관리 플랫폼 구축도 추진한다.

비용 경쟁력도 강점으로 내세웠다. 키움증권은 온라인 증권사 특성을 활용해 지점 운영에 따른 고정비를 줄이고 이를 고객 혜택으로 환원한다는 방침이다. 저비용 구조를 통해 장기 수익률에 영향을 미치는 비용 부담을 낮춘다는 전략이다.

사업 초기부터 퇴직연금 전문가인 표영대 상무(연금사업총괄)를 영입해 체계를 구축한 점도 눈에 띈다. 단순 적립을 넘어 은퇴 이후 인출 단계까지 아우르는 ‘생애주기형 연금 관리’에 초점을 맞췄다. 사회초년생에게는 자산 증식 전략을, 장년층에게는 절세 기반 인출 전략을 제시한다는 구상이다.

최근 3대 신용평가사로부터 신용등급 ‘AA(안정적)’를 획득한 점도 사업 신뢰도를 높이는 요소로 꼽힌다. 키움증권은 이를 바탕으로 퇴직연금 시장 점유율 ‘빅5’ 진입을 목표로 하고 있다.

키움증권 관계자는 “퇴직연금 사업자 등록을 계기로 고객 중심의 연금 서비스를 본격적으로 확대할 계획”이라며 “차별화된 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 고객에게 새로운 연금 투자 경험을 제공하겠다”고 말했다. 이어 “고객의 장기적인 자산 형성을 지원하는 종합 연금 자산관리 사업자로서 입지를 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.