[헤럴드경제=채상우 기자] 국민연금이 1월 한 달에만 81조원을 벌어들이면서, 적립금 규모를 1500조 원대로 끌어올렸다.

8일 국민연금공단에 따르면, 올해 1월 말 기준 국민연금기금 적립금은 1540조4000억원으로 집계됐다.

1988년 국민연금 제도 도입 이후 누적 수익은 1979조4000억원이며, 이 중 운용수익금은 1050조8000억원으로, 보험료보다 운용 수익이 더 많았다. 즉, 기금의 절반 이상이 투자 성과로 축적된 셈이다.

올해도 국민연금의 투자 성과는 이어지고 있다. 국민연금은 1월 한 달 동안 81조5000억원의 이익을 거뒀다.

자산 포트폴리오를 보면, 주식 비중이 58.4%로 가장 높고, 채권 26.0%, 부동산·인프라 등 대체투자 15.2% 순으로 나타났다.

과거 채권 중심의 보수적 운용에서 벗어나 주식과 대체투자 비중을 확대하며 수익성을 높인 전략이 반영된 결과로 해석된다.

자산 구성은 금융 부문에 집중돼 있다. 전체 자산의 99.9%인 1539조3000억원이 국내외 주식과 채권 등 금융자산에 투자돼 있으며, 나머지 1조1000억원은 복지 및 기타 부문에 활용되고 있다.

지출 측면에서는 기금 설치 이후 지금까지 연금으로 지급된 금액이 425조4000억원, 기금 운영·관리 비용은 13조5000억원으로 집계됐다.

국민연금공단은 “국민의 노후 자금을 안정적으로 운용해 나가겠다”고 밝혔다. 기금 운용 현황은 매월 기금운용본부 홈페이지를 통해 공개되고 있다.