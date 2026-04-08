전날에도 평양 일대에서 미상 발사체 발사 ICBM급 발사체 발사 시도했을 가능성도 제기

[헤럴드경제=전현건 기자] 북한이 8일 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다.

전날에 이어 이틀 연속으로 발사한 것으로, 한미 정보당국은 세부 제원을 분석하고 있다.

합참은 이날 문자공지를 통해 “우리 군은 이날 오전 8시 50분 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 수 발을 포착했다”며 “우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데 한미가 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 말했다.

북한은 전날에도 평양 일대에서 동쪽 방향으로 미상 발사체를 발사했다. 이 발사체는 발사 초기 이상 징후를 보이며 소실된 것으로 알려졌다.

합참은 전날 발사된 발사체가 탄도미사일일 가능성에 무게를 두는 것으로 전해졌는데, 북한이 전날 발사 실패에 따라 이틀 연속으로 미사일 시험발사에 나섰을 가능성이 있다.

일각에선 북한이 최근 공개한 신형 고출력 고체연료 엔진을 시험하거나 이를 장착한 대륙간탄도미사일(ICBM)급 발사체의 발사를 시도했을 가능성도 제기하고 있다.

북한의 발사체 발사는 김여정 노동당 부장이 ‘대북 무인기 침투 사건’과 관련해 유감 표명을 한 이재명 대통령을 향해 “우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다”고 말한 다음 날부터 이틀 연속 이뤄졌다.

무력시위를 통해 대남 적대 정책이 유지되고 있다는 해석이 나온다.