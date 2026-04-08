첨단전략사업 위한 투자·펀드 조성 등 향후 첨단 인프라 투자 시너지 극대화

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 본사 사옥인 종로구 그랑서울에서 하나금융그룹 하나증권, 하나은행과 첨단전략산업의 투자 확대를 위한 업무협약(MOU)를 체결한다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 정부가 추진중인 ‘생산적 금융 대전환’ 정책 기조를 기업에서 구체적으로 실행하는데 의미가 있다.

GS건설은 자회사와의 협업으로 디지털 인프라 사업에 특화된 역량을 쌓아온만큼 투자 대상과 한층 높은 시너지 효과가 기대된다. 협약 이후 양사는 투자 및 펀드 조성, 프로젝트 파이낸싱(PF) 등을 통해 데이터센터와 같은 첨단전략사업 인프라를 조성하는데 자금이 연결되도록 할 계획이다.

GS건설은 2024년 건설사 최초로 데이터센터 개발사업에 참여해 준공한 안양 에포크(EPOCH) 데이터센터를 비롯해 다수의 데이터센터 시공 실적을 보유하고 있다. 안양 에포크 데이터센터 수행을 통해 확보한 개발, 운영 경험을 바탕으로 현재 고양 마그나(MAGNA) 데이터센터에서 프로젝트금융투자회사(PFV)를 통한 개발 구조를 기반으로 사업을 추진 중이다.

또한 자이C&A는 네이버 ‘각 세종’ 데이터센터, LG유플러스 파주 데이터센터 등 데이터센터 설계와 시공 역량을 보유하고 있다. 지베스코 자산운용은 사업 기획과 인허가 관리, 펀드 운용 등을 통해 투자 구조를 설계하고 있으며, 디씨브릿지는 데이터센터 운영 및 기술 자문과 고객 확보를 담당하고 있다.

GS건설은 자회사인 자이C&A, 지베스코 자산운용, 디씨브릿지 협업을 기반으로 데이터센터 사업의 투자·설계·개발·시공·운영까지 실행 체계를 더욱 공고히 할 예정이다. 이번 하나금융그룹과의 업무협약 이후 기존 시공 중심 사업에서 투자, 개발까지 아우르는 구조를 더욱 강화하고, 생산적 금융의 실행을 고도화해 나간다는 목표다.

GS건설 관계자는 “이번 협약은 기존 협력 관계를 확장해 생산적 금융을 실제 산업으로 연결하는데 초점이 맞춰져 있다”며 “데이터센터를 중심으로 향후 첨단 인프라 투자에서 시너지가 극대화 될 것”이라고 밝혔다.