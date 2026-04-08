[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]최기문 영천시장이 7일 예비후보자 등록을 마치고 무소속 3선 도전을 위해 제9대 전국동시지방선거 출마를 선언했다.

최 예비후보는 이날 망정우로지 생태공원 야외무대에서 기자회견을 열고 “지난 8년의 성과를 바탕으로 더 큰 영천을 완성하겠다”며 출마의 변을 밝혔다.

이에 앞서 최 시장은 충혼탑에서 참배하며 승리 의지를 다졌다.

최 예비후보는 “정치는 말이 아니라 구체적인 지표와 결과로 증명하는 것”이라며 “지난 8년간 영천은 눈에 보이는 성과로 확실한 변화를 만들어왔다”고 말했다.

그는 이날 영천의 미래를 위해 첨단 모빌리티 산업 구조 대개조와 청년 일자리, 레저·문화 복합단지 구축, 사통팔달 교통망과 미래형 도시 조성 등 3개 비전을 주요 공약으로 제시했다.

최기문 영천시장 예비후보는 “증명된 혁신 역량과 추진력으로 대형 사업들을 중단 없이 완성해 나가야 할 전환기에 더 낮은 자세로 시민과 함께 자부심 넘치는 영천을 만들어 가겠다”며 지지를 호소했다.