[헤럴드경제=박세정 기자] “이건 정말 충격이다”

칩플레이션 여파로 삼성 노트북이 하루 만에 최대 90만원 가까이 급등하는 가격 ‘쇼크’가 덮쳤다. 메모리반도체 공급난으로 제품 원가가 치솟는 ‘칩플레이션’의 공포가 곳곳에서 현실이 되고 있다.

7일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 0시부터 노트북, 탭 제품의 출고가를 올렸다.

출시된 지 일주일이 채 되지 않은 신작 노트북 ‘갤럭시북6’ 시리즈가 가격 인상 직격탄을 맞았다. ‘갤럭시북6’는 지난1일 출시 당시 출고가가 사양에 따라 160만원부터 251만원까지였지만 17만~88만원 가량 가격이 인상됐다. 주요 사양 중 갤럭시북6(40.6cm, Ultra 5, 256GB) 203만5000원, 갤럭시북6(40.6cm, Ultra 7, 1TB) 319만원 수준이다.

갤럭시북6 울트라는 75만~90만원 가량 가격이 인상됐다. 최고가는 583만원까지 가격이 치솟았다. 갤럭시북6 프로도 25만~68만원 가격이 올랐다.

이와함께 태블릿 모델인 갤럭시탭 시리즈 가격도 올라갔다. 갤럭시탭S10·S11시리즈는 15만700원, 갤럭시탭 팬에디션(FE)은 8만300원 올랐다.

갤럭시탭 모델은 지난달에도 가격이 오른 바 있다. 당시 S11 울트라와 S10 플러스는 약 13만원 가격이 올랐다. 기본 모델은 6만~19만원, FE·라이트·A 시리즈도 3만~4만원대 가격 인상이 이뤄졌다.

제품 원가 상승으로 인한 IT 기기 가격 인상은 스마트폰, 노트북, 탭, PC까지 이달들어 본격적으로 확대되는 모양새다.

삼성은 노트북, 탭에 앞서 지난 1일 일부 플래그십 스마트폰 모델의 공식 출고가를 인상하기도 했다.

갤럭시S25 엣지(512GB) 출고가가 163만9000원에서 174만9000원으로 11만원 올랐다. 갤럭시Z플립7(512GB)과 갤럭시Z폴드7(512GB) 출고가도 각각 9만4600원 인상됐다. 이에 따라 기존 164만3400원이던 갤럭시Z플립7은 173만8000원, 253만7700원이던 갤럭시Z폴드7은 263만2300원이 됐다.

특히 갤럭시Z폴드7 1TB 모델의 인상폭이 가장 두드러졌다. 293만3700원에서 312만7300원으로 19만3600원이 올랐다.

한편, 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 2026년 1분기 범용 D램 가격은 전 분기 대비 최대 90~95% 상승한 것으로 나타났다. AI 서버 수요 급증으로 고대역폭 메모리(HBM)와 고용량 DDR5 공급이 집중되면서 일반 소비자용 D램 공급이 줄어 가격 상승을 부추긴 것으로 분석된다. 낸드플래시 역시 같은 기간 55~60% 상승했다.