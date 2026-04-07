한화에어로·HD현대·LIG넥스원·한화오션·KAI·현대로템 등 참석 상호 상생협력 사업 발굴·국내외 시장 진출 지원 등 내용 담겨

[헤럴드경제=전현건 기자] 국회 국방위원회 위원장인 성일종 국민의힘 의원과 방위사업청은 공동으로 ‘방산 체계-협력 업체 동반성장을 위한 상생협력 협약식’을 최초로 개최했다고 7일 밝혔다.

이날 여의도 국회의원회관 제8간담회실에서 열린 협약식에는 성 위원장, 이용철 방사청장, 유용원 국민의힘 의원을 비롯해 한화에어로스페이스, LIG D&A, 한국항공우주산업(KAI), 현대로템, HD현대중공업, 한화오션 등 주요 방산 체계업체 6개사 임원진과 협력업체 관계자들이 참석했다.

성 위원장은 환영사에서 “큰 부흥을 맞은 방위산업 수출 속에서 주요 방산 대기업은 5년 간 2조3000억원의 영업이익을 달성했으나 협력업체 69곳은 1458억원의 영업이익에 그쳤다”며 “체계업체와 협력업체가 최초로 맺은 이번 상생협약을 계기로 산업 내 불균형이 완화돼 더욱 건강한 K-방산 생태계가 조성되기를 바란다”고 강조했다.

행사는 개회식에 이어 체계업체별 상생협력 모델 발표와 협약서 서명식 순으로 진행됐다. 각 업체는 상생협력 성과와 동반성장 모델을 소개했으며, 이를 바탕으로 방위산업 경쟁력을 함께 높이기 위한 협력 의지를 확인했다 .

협약서에는 상호 상생협력 사업 발굴 및 성장 지원 사업, 근로복지 지원, 상호 기술개발·고도화 및 국내외 시장 진출 지원, 상호 기술탈취 예방 및 기술보호 협력 강화, 매년 연말 협력 실적 및 차년도 협력사 애로사항 청취 간담회 추진 등의 내용이 담겼다.