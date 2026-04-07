[헤럴드경제=최의종 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(권창영 특별검사)이 7일 윤석열 정부 대통령실 김대기 전 비서실장과 윤재순 전 총무비서관을 압수수색하며 대통령 관저 공사 관련 수사에 속도를 냈다.

특검팀은 이날 오후 브리핑을 열고, 김 전 실장과 윤 전 비서관 주거지와 기획예산처, 재정경제부, 행정안전부 등에 압수수색 영장을 집행했다고 밝혔다. 김 전 실장과 윤 전 비서관에 대한 출국금지 조치를 마쳤다고 말했다.

특검팀은 지난 2022년 윤 전 대통령 취임 이후 대통령실 관저 이전 과정에서 업체 21그램이 계약 특혜를 받았다는 의혹을 들여다보고 있다.

특검팀에 따르면 김 전 실장과 윤 전 비서관은 2022년 윤석열 정부 출범 직후 대통령 관저와 관련해 업체 변경에 따른 공사 진행 이외 무자격업체가 도면 등에 객관적 근거 없이 견적을 내 국가에 공사비 지급을 요구한 혐의를 받는다.

특검팀은 전날 브리핑에서 대통령 관저 공사와 관련해 김건희 여사가 명품을 추가 수수한 구체적인 정황을 확인했다고 밝혔다. 관련 업체 사무실과 대표 주거지 압수수색을 벌였다고 설명했다.

특검팀은 이날 오전 김용현 전 국방부 장관 수행비서로서 김 전 장관 지시로 증거를 인멸한 혐의를 받는 양모 전 경호처 직원 주거지와 경호처 등에 압수수색을 벌였다. 특검팀은 양 전 직원이 노트북을 파기했다는 진술을 확보한 것으로 알려졌다.