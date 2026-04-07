‘빼는 혁신’으로 불필요한 업무 줄이기 집중 사내 플랫폼 통해 임직원 혁신 아이디어 제안

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 핵심 업무에 집중하기 위한 ‘빼는 혁신(Delete 혁신)’ 아이디어를 사내 공모한다고 7일 밝혔다.

이번 캠페인은 조현범 회장의 ‘프로액티브 컬처’ 철학을 기반으로 지난 2016년 론칭한 그룹 차원의 조직문화 혁신 프로젝트인 ‘Less for Better(레스포베러)’의 강화 차원이다. ‘불필요함은 덜어내고 결과는 더 뛰어나게’라는 프로젝트 슬로건에 맞춰 더하는 것이 아닌 빼는 혁신에 집중하여 불필요한 업무를 줄이기 위해 추진한다.

임직원은 오는 5월까지 사내 아이디어 제안 플랫폼 ‘P.Studio(Proactive Studio)’를 통해 ▷데이터 기반의 의사결정 ▷더 빠르고 명확한 회의∙보고 ▷소통∙협업 등에 대한 주제를 중심으로 평소에 개인적으로 불필요하다고 생각했던 일을 줄이는 아이디어를 자유롭게 제안한다.

그룹은 2012년부터 아이디어 제안 제도를 운영해 왔으며, 2020년 이를 온라인 플랫폼 P.Studio로 확대해 전사 차원의 제도로 정착시켰다. 플랫폼 오픈 이후 매년 약 1000건의 제안이 접수됐고, 아이디에 직접 ‘혁신 마일리지’를 투자하고 댓글 피드백을 통해 심사에도 직접 참여하고 있다.

이번 아이디어 제안 역시 향후 임직원들의 피드백을 반영하여 최종 선정 후, 현업에 적극 반영할 예정이다.

캠페인 실무를 총괄하는 오윤정 프로액티브컬처 팀장은 “하이테크 그룹을 지향하는 우리 그룹은 업무 효율성을 높이기 위한 임직원의 아이디어를 상시 적극 반영하고 있다”며 “앞으로도 불필요한 업무와 관행에 대해 적극적으로 개선해가는 활동을 지속할 것”이라고 밝혔다.

한편, 그룹은 ‘레스포베러’와 함께 지난해 ‘Better Together(베러투게더)’를 공식 론칭하며 ‘관계 중심’ 기업 문화 정착에도 앞장서고 있다. 실·팀별 교류 프로그램을 주기적으로 진행하고 있으며 ▷주니어보드 ▷프로액티브 콘서트 등 소통 중심의 다양한 프로젝트를 진행 중이다.