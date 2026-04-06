청와대는 6일 이재명 대통령의 ‘대북 무인기 침투’와 관련한 유감 표명에 북한이 긍정적으로 반응한 것과 관련해 “이번 남북 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화 공존에 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 김 부장의 담화와 관련해 이같이 평가하며 “정부는 한반도 평화 공존을 향한 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.

앞서 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 무인기 사건과 관련해 “비록 우리 정부의 의도는 아니지만, 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감의 뜻을 표한다”고 밝혔다.

이에 김 부장은 조선중앙통신을 통해 “대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발 방지 조치를 언급한 것은 대단히 다행스럽고 스스로를 위한 현명한 처사라고 우리 정부는 평가한다”며 “우리 국가수반(김정은 북한 국무위원장)은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다”고 언급했다.