[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 RISE 기반 산학협력 교육의 일환으로, 기업가정신을 바탕으로 기업을 성장시켜 온 기현에스테크(주) 송세영 대표를 초청해 스마트물류과 재학생 대상 특별강연을 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 특강은 창업부터 기업경영까지 30여년간 축적된 현장 경험과 실제 경영 사례를 중심으로 진행됐으며 조직 운영 전략과 실무 노하우가 함께 공유돼 재학생들의 큰 관심을 모았다.

경북보건대 스마트물류과는 전공지식 교육에 더해 기업 현장과 연계된 실무 중심 교육을 강화하며 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다.

이번 프로그램 역시 학생들이 산업 흐름을 읽는 안목과 경영자적 시각을 함께 키울 수 있도록 기획됐다는 점에서 의미를 더했다.

이날 송세영 대표(기현에스테크)는 기업가정신을 토대로 기업경영과 물류, 조직관리 전반을 주제로 강연을 펼치며 급변하는 산업 환경 속에서 기업이 경쟁력을 확보하고 조직을 효과적으로 운영하는 방안을 현실감 있게 전달했다.

송 대표는 “학생들이 이번 특강을 통해 물류산업의 변화 흐름은 물론 기업경영 구조와 실무 비즈니스에 대한 이해를 넓히고 스마트물류와 기업경영을 입체적으로 연결해보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

경북보건대 이은직 총장은 “기업 경영의 최전선에 있는 경영자의 경험을 학생들과 직접 연결했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 학습자 수요에 기반한 현장형 교육을 확대해 산업 변화에 대응하는 실무형 인재를 양성해 나가겠다”고 밝혔다.