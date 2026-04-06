[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 6일 가수 전영록‧하남석‧이정선‧이철식‧박현호 씨를 홍보대사로 위촉했다.

이상일 시장은 이날 접견실에서 이들에게 위촉장을 전달하며 용인의 대중문화예술 등 시정에 대해 잘 알려줄 것을 당부했다.

전영록‧하남석‧이정선‧이철식‧박현호 씨는 오는 2028년 4월 5일까지 용인의 각종 축제와 행사 등에 참여하는 등 홍보대사 활동을 한다.

이상일 시장은 “국민들에게 좋은 음악과 기쁨을 선사해 주신 전영록‧하남석‧이정선‧이철식 선생과 박현호 씨께서 용인특례시 시민들의 문화예술 향유를 위해 홍보대사를 맡아주셔서 진심으로 감사드린다”며 “시민들께서 매우 반가워할 것이므로 용인의 발전과 시민의 행복을 위해 앞으로 멋진 역할을 해주실 것을 부탁드린다”고 말했다.

80년대 대표곡 불티, 종이학 등 가요계의 아이콘이자 영화, 방송 등 다방면에서 활약해 온 만능 엔터테이너 가수 전영록 씨는 용인에 거주했던 인연을 바탕으로 시 홍보대사를 수락했다.

가수 하남석 씨는 ‘밤에 떠난 여인’으로 시대를 풍미하며 서정적인 포크 음악의 정수를 보였고, 가수 이정선 씨는 ‘해바라기’ 멤버이자 신촌블루스로 활동한 한국 포크 블루스 음악의 대부로 불린다.

가수 이철식 씨는 포크 듀오 둘다섯의 멤버로 포크 음악의 정서를 지켜온 중견 가수이자 ‘그날’ 등 수많은 명곡을 탄생시킨 실력파 작곡가다.

가수 하남석‧이정선‧이철식 씨 모두 용인에 거주하고 있는 지역의 대표적인 예술인이자 시민으로서 시의 문화‧예술 품격을 높일 것으로 기대된다.

용인에서 나고 자란 가수 박현호 씨는 보이그룹 탑독의 메인보컬 출신으로 각종 방송에 출연해 가창력을 인정받았다. 고향 용인에 대한 각별한 애정과 자부심을 바탕으로 젊고 역동적인 용인의 모습을 대내외에 적극 알릴 것으로 기대된다.

시는 원로 가수인 하남석‧이정선‧전영록‧이철식 씨부터 용인 출신의 젊은 트로트 가수 박현호 씨까지 모든 세대를 아우를 수 있을 것으로 보고 있다.

이날 위촉으로 시는 총 홍보대사 13명을 위촉했다.

시는 지난 2023년 7월 배우 민우혁 씨를, 지난 2024년 11월 가수 김경호‧방송인 윤정수 씨를 홍보대사로 위촉한 데 이어 지난 3일에는 방송인 김미화‧안재모 씨, 스노보드 국가대표인 유승은 선수, 유튜버 최창훈‧채세하 씨를 홍보대사로 위촉했다.

시는 홍보대사들이 문화예술, 스포츠, 뉴미디어 등 여러 분야에서 활동하는 만큼 다채롭게 용인특례시를 홍보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.