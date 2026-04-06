갤럭시코퍼레이션의 2025년 4분기 실적은 한마디로 ‘대반전’이다. 지난해 188억 원의 영업손실을 기록하며 내실 다지기에 집중했던 갤럭시코퍼레이션은 단 1년 만에 매출액 약 3,000억 원(2,988억 원)을 달성, 전년 동기 대비 619%라는 경이로운 성장률을 기록했다.

이러한 폭발적 성장의 중심에는 소속 아티스트 G-DRAGON(지드래곤)의 월드투어 흥행이 있었다. 글로벌 IP의 압도적 시장 지배력이 실적으로 직결되며, 과거의 적자 늪을 완전히 벗어나 영업이익 125억 원을 기록하는 등 완벽한 흑자 전환에 성공했다. 특히 최용호 대표가 국가 경제 발전에 기여한 공로로 최연소 APEC 대통령 표창을 수상하며 기업의 대외적 신뢰도 또한 정점에 달했다는 평가다.

재무적 안정성 역시 한층 강화되었다. 2025년 말 기준 갤럭시코퍼레이션은 전년 대비 자산 총계가 300% 이상 증가하는 가파른 성장세를 기록했다. 특히 시장의 이례적인 주목을 받은 유니콘 밸류 기반의 보통주 투자를 포함, 약 1,000억 원 규모의 대규모 신규 투자 유치에 성공하며 자본층을 한층 두텁게 형성했다.

현재 갤럭시코퍼레이션은 성공적인 투자 유치를 바탕으로 역대 최대 규모의 현금성 자산을 보유하며 풍부한 유동성을 확보하고 있다. 이처럼 탄탄하게 다져진 재무 구조는 향후 AI 및 로봇 기술 분야의 공격적인 미래 투자와 글로벌 비즈니스 확장을 뒷받침할 수 있는 강력한 동력이 될 전망이다.

3,000억 원에 달하는 압도적인 매출 규모와 대규모 신규 투자 유치 성공은 갤럭시코퍼레이션이 단순한 엔터테인먼트사를 넘어 글로벌 엔터테크 기업으로서의 체급을 완전히 갖췄음을 입증한다.

이달 초 나스닥(NASDAQ) 밥 맥쿠이 부회장에 이어 뉴욕증권거래소(NYSE) 마이클 해리스 부회장이 잇달아 본사를 방문한 배경 역시 이러한 파괴적 혁신 모델에 있다. 미국 양대 거래소 수뇌부가 짧은 간격으로 특정 한국 기업을 찾은 것은 매우 이례적인 일로, 글로벌 자본시장의 상장 기대감이 최고조에 달했다는 분석이다.

한편, 갤럭시코퍼레이션은 지드래곤, 송강호, 김종국, 태민 등 강력한 라인업에 이어 올해 글로벌 시장을 정조준한 대형 신규 IP를 추가로 영입하며 포트폴리오를 확장한다. 이는 단순한 아티스트 영입을 넘어, 고도화된 AI-엔터테크 및 로봇 기술력과 결합해 새로운 문법의 가치를 창출하는 ‘전략적 IP 자산화’에 박차를 가하겠다는 포석으로 풀이된다.