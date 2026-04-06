양재생·이준승, 공동협력 위한 업무협약 체결 MICE 플랫폼 활용 해외판로개척 동반성장협력

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소(회장 양재생)와 벡스코(대표이사 이준승)가 지역기업의 글로벌 경쟁력 강화와 MICE 산업 발전을 위해 전략적 파트너십을 구축했다.

부산상의는 6일 오전 벡스코 접견실에서 벡스코와 “부산 기업의 성장을 넘어 글로벌 미래를 여는 업무협력 협약”을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 지역경제의 지속가능한 성장을 이끌기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 ▷지역기업 비즈니스 역량 강화를 위한 MICE 인프라 지원 ▷해외 판로개척을 위한 글로벌 네트워크 공유 ▷지역 특화산업 연계 MICE 콘텐츠 발굴 ▷동반성장 모델구축 등 5개 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.

특히 벡스코는 부산상의 회원사를 대상으로 벡스코 및 누리마루 APEC 하우스 회의장 임대료 20% 할인혜택을 제공해 기업행사의 문턱을 낮춘다.

또한 벡스코 주관 전시회 참여기회를 확대하고 글로벌 네트워크를 공유해 현지 마케팅을 지원할 계획이다.

부산상의는 회원사가 벡스코의 인프라와 특전을 적극 활용할 수 있도록 홍보를 강화하고, 기업의 비즈니스 수요를 발굴해 MICE 플랫폼과 연계하는 가교 역할을 수행한다.

양재생 부산상공회의소 회장은 “이번 협약은 지역기업들이 벡스코라는 세계적 플랫폼을 발판 삼아 해외시장으로 뻗어 나갈 수 있는 실질적 통로가 될 것”이라며 “앞으로도 기업이 체감할 수 있는 비즈니스 지원책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 약속했다.