5일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 ‘2026 더 레이스 서울 21K’ 마라톤 대회 참가자들이 총성과 함께 힘차게 출발하고 있다. 헤럴드경제와 스포맥스코리아가 주최·주관한 이번 대회는 광화문광장에서 출발해 올림픽공원까지 서울 주요 랜드마크를 달리는 도심형 프리미엄 러닝 이벤트다. 올해는 봄 기운이 절정을 이룬 이날 1만5000여명의 러너들이 참석해 뜨거운 성황을 이뤘다. ▶관련기사 2면 임세준 기자


jun@heraldcorp.com