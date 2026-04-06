[헤럴드경제=문영규 기자] 가수 강남, 전 스피드스케이팅 선수 이상화 부부가 일본 도쿄에 위치한 후지산 전망의 집을 공개했다.

기안84의 유튜브 채널 ‘인생84’에 지난 1일 올라온 ‘강남 이상화 부부의 일본 생활’이란 제목의 영상에서 기안84는 하네다 공항 근처 강남 부부의 집을 최근 방문했다.

강남 부부의 집은 준공 40년이 된 오래된 30평대 아파트로, 강남이 초등학생 시절부터 살던 곳이었다. 기안84는 “강남과 이상화는 한 달 중 일주일은 이곳(일본)에서 지낸다”며 “연식 치고는 굉장히 깔끔한데 일본 아파트는 관리비와 함께 수선비를 매달 낸다”고 전했다.

집에 들어선 그는 창 밖 풍경을 바라보며 “멀리 도쿄 디즈니랜드가 보이고 그 옆으로 ‘다이아와 꽃의 대관람차’가 있다”며 “이 관람차가 2001년 완공 당시엔 세계에서 두 번째로 높았는데 지금은 세계 10위권 밖으로 밀려났다”고 설명했다.

그는 “도쿄 중심상가가 저기 있고 날이 좋으면 그 뒤로 후지산까지 보인다”며 “그 옆엔 일본에서 제일 높은 건물인 스카이트리가 있다. 높이가 634ｍ”라고 했다.

강남과 이상화는 이어 강남의 어머니방을 공개했다. 코르크로 된 바닥은 20년이 넘었고 입주 당시 짠 옷장은 37년 역사를 자랑했다.

벽과 문 곳곳에 찍힌 자국들에 대해 강남은 “프라이팬으로 때리면 이런 자국이 남는다”며 “구멍이 뚫려 있어 스티커로 가렸는데, 어머니가 주먹으로 벽을 쳐서 생겼다”고 말했다.

한편 강남은 최근 신동엽, 이수지, 지예은, 김규원 등이 소속된 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

2008년 일본 록 밴드 KCB의 메인 보컬로 데뷔한 강남은 2011년 솔로 싱글 앨범을 통해 한국 활동을 시작했고 2016년까지 아이돌 그룹 M.I.B 멤버로 활동했다. 그의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’는 144만 구독자를 보유하고 있다.

이상화와는 지난 2019년 결혼실을 올렸으며 강남의 아버지는 일본에서 호텔 업체를 운영하고 있는 것으로 알려졌다.