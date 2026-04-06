NTSR1 표적 치료·진단제 전임상 데이터 발표 한·미 임상 1상 IND 승인 후 첫 환자 투여 추진 도입 18개월 만에 임상 진입…RPT 개발 속도 입증

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오팜은 오는 17일부터 22일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 개최되는 ‘2026 미국 암연구학회(AACR) 연례 학술 대회’에서 방사성 의약품(RPT) 파이프라인의 연구 성과를 발표한다고 6일 밝혔다.

이번 발표에서 SK바이오팜은 NTSR1(뉴로텐신 수용체 1)을 표적으로 하는 치료제 ‘SKL35501’과 영상진단제 ‘SKL35502’의 전임상 데이터를 공개한다.

NTSR1은 대장암, 췌장암 등 다양한 고형암에서 선택적으로 과발현되는 단백질로, 회사는 진단과 치료를 동시에 수행하는 ‘테라노스틱스(Theranostics)’ 전략을 통해 정밀 의료 포트폴리오를 확장하고 있다.

알파핵종 악티늄-225(225Ac) 기반 치료제인 SKL35501은 전임상 모델(HCT116)에서 높은 종양 선택성을 보였다. 투여 24시간 만에 31%ID/g(투여량 대비 종양 축적 수치)의 종양 축적률을 기록했으며, 이 수치는 168시간 동안 안정적으로 유지됐다. 특히 단회 투여만으로 용량 의존적인 종양 성장 억제 효과와 유의미한 생존 기간 연장이 확인됐다.

함께 발표되는 영상진단제 SKL35502는 혈액 대비 약 22배 높은 종양 노출도를 기록하며 우수한 민감도를 입증했다. 투여 96시간 후 방사능의 84.12%가 배설되어 비표적 장기의 잔류 부담을 낮출 가능성을 확인했다. 이는 영상진단제로 NTSR1 발현 환자를 선별한 뒤 동일 표적 치료제로 연계하는 전략의 실효성을 뒷받침한다.

SK바이오팜은 지난 1월 한국 식품의약품안전처와 미국 식품의약국(FDA)으로부터 SKL35501 및 SKL35502에 대한 임상 1상 시험 계획(IND) 승인을 획득했다. 이에 따라 고형암 환자를 대상으로 한 첫 환자 투여(First-in-Human) 임상을 본격화할 예정이다.

이번 성과는 파이프라인 도입 약 18개월 만에 임상 단계에 진입했다는 점에서 개발 역량을 입증한 것으로 평가받는다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 “이번 발표는 RPT 파이프라인의 연구 성과를 글로벌 무대에서 공유하는 첫 자리”라며 “RPT 개발을 가속해 환자들에게 혁신적인 치료 옵션을 제공하겠다”고 말했다.