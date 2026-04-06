11년째 꿈나무 지원…300시간 이상 공연 “무대 경험 제공” 누적 1만여명 무대 올라

[헤럴드경제=김진 기자] 크라운해태제과의 ‘영재한음(국악)회’가 5일 300회를 맞았다. 국내에서 유일하게 정기적으로 열리는 전통음악 꿈나무들의 국악공연이다.

크라운해태제과에 따르면 300회 기념 특별공연은 5일 오후 3시 서울 남산국악당 크라운해태홀에서 열렸다. 평소보다 두 배 늘어난 총 120분 동안 유치원생부터 중학생까지 많은 영재들이 무대에 올랐다. 이들은 수제천 관악 협주를 비롯해 전통춤과 판소리, 민요, 사물놀이 등 악가무(樂歌舞)가 어우러진 무대를 선보였다. 공연을 찾은 고객들에게는 크라운해태의 대표 과자와 커피전문브랜드 쟈뎅의 음료가 제공됐다.

영재한음(국악)회는2015년 첫 무대를 시작으로 매주 일요일 개최됐다. 매년 크라운해태제과가 주최하는 ‘모여라! 한음영재들!’과 ‘한음 꿈나무 경연대회’에서 입상한 국악영재들이 대형무대를 경험하는 자리다. 지난 11년간 이어진 공연은 영재 발굴의 장이자, 미래 국악 주역들의 엘리트 코스로 자리 잡았다.

지금까지 공연 관람객은 약 9만명이다. 총 공연시간은 300시간을 넘었다. 유치원생과 초등학생, 중학생들로 구성된 국악영재들 1500팀의 단체공연과 개인 600명이 출연해 누적 1만여명이 공연무대에 올랐다. 최다 출연 단체는 어린이 소리단 ‘소리소은’(67회)이다. 개인으로는 화동정재예술단 박하현 영재(70회)가 가장 많았다.

크라운해태제과 관계자는 “미래 전통음악을 이끌 한음 영재를 발굴해 정기공연의 무대 경험을 제공하고, 전통음악의 원형을 계승할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.