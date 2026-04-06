[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부의 ‘디엠지(DMZ) 평화의 길 테마노선’ 개방 방침에 따라, 강원특별자치도는 오는 17일부터 11월 30일까지 5개 군에 조성된 6개 코스를 개방한다.

‘테마노선’은 비무장지대와 민간인통제선 이북 지역의 천혜의 생태·문화·역사 자원을 활용해 자유와 안보, 평화의 가치를 체험할 수 있도록 구성된 프로그램으로, 코스별로 다양한 체험을 제공한다.

강원도 코스는 ▷6.25전쟁 당시 국군과 중공군 간 공방전 끝에 국군이 탈환한 ‘철원 백마고지 코스’, ▷가곡 ‘비목’의 배경으로 알려져 있으며, 케이블카로 오를 수 있는 ‘화천 백암산 비목 코스’, ▷전쟁 속에서도 자연의 모습을 간직한 ‘양구 두타연 피의능선 코스’, ▷백두대간의 아름다운 풍경을 바라보는 ‘인제 대곡리초소~1052고지 코스’, ▷동해안을 따라 이어지는 해금강과 금강산을 함께 조망하는 ‘고성 통일전망대․금강산전망대 코스’로 구성된다.

대부분 구간은 참가자 안전과 야생 동식물 보호를 위해 차량으로 이동하며, 일부 구간은 도보 탐방을 병행해 평화의 의미와 비무장지대(DMZ)의 자연·역사적 가치를 직접 체험할 수 있도록 운영된다.

문체부에 따르면, 강원·경기지역 평화여행 12개 코스의 세부동선은 다음과 같다. 경기도 파주와 강원도 고성이 2개 코스를 운영한다.

▶고성: 1통일전망대 → 해안전망대 → 통전터널 → 남방한계선(도보구간, 1.8km, 왕복 3.6km) → 통일전망대

2통일전망대 → 남방한계선 → 금강산전망대(해설, 자유시간 40분) → 남방한계선 → 통일전망대 ※전구간 차량이동

▶인제: 방문자센터 → 대곡리초소 → 을지삼거리 → (도보구간, 1.5km) → 1052고지 → 방문자센터

▶양구: 금강산가는길안내소 → 두타연주차장 → 두타연 폭포 → 하야교(시점) → 삼대교 ※ 도보구간 3km 왕복 → 두타연 관광→ 강산가는길안내소

▶화천: 화천읍방문자센터 → 백암산케이블카(케이블카 2.1km) → 생태관찰학습원 → 평화의댐 → 도보 2km → 화천읍방문자센터

▶철원: 두루미평화관 → 백마고지 전적지 전망대 → (도보 구간, 2.8km) → 공작새능선전망대 → 57통문 → 민통2초소소 → 세모발자국 → 두루미평화관

▶연천: 고랑포구 역사공원 → 1.21침투로 → 000초소 → (도보구간, 1.8km) → 비룡전망대(舊 승전OP) → 호로고루 → 고랑포구 역사공원

▶파주: 1주말/평일 오전) 임진각 → 도보 1.4km(생태탐방로~통일대교) → 도라전망대 → 도라산평화공원 → 임진각

2평일 오후) 임진각 → 도보 1.4km(생태탐방로~통일대교) → 제3땅굴 → 도라산역 → 남북출입사무소 → 임진각

▶고양: 고양관광정보센터(집결지) → 행주산성역사공원 → (도보구간, 1km) → 행주나루터 → 장항습지생태관(탐조대) → (도보구간, 2.5km) → 나들라온

▶김포: 김포아트홀 → 시암리철책길 → (도보구간, 4.4km) → 애기봉평화생태공원 전시관 → (도보구간, 0.4km) → 애기봉평화생태공원 전망대 → 복귀

▶강화: 강화전쟁박물관 → 6.25참전용사기념공원 → 강화평화전망대 → 의두분초 → (도보구간,1.5km) → 불장돈대 직전 → 대룡시장 → 화개정원 → 복귀 * 상반기(4월~6월) 시설공사에 따른 도보구간(1.5km) 대체 코스구간 운영

프로그램 예약은 한국관광공사 ‘평화의 길’ 누리집(dmzwalk)과 걷기여행 모바일 앱 ‘두루누비’를 통해 가능하며, 방문일 기준 8일 전까지 선착순 신청을 받는다. 코스별로 하루 1~2회, 주 4~5일 운영되며 혹서기(7~8월)에는 운영이 일시 중지된다.

참가자는 사전 신분 확인 절차를 거쳐 전문해설사나 해당 지역의 마을주민 등으로 구성된 안내요원 설명을 들으며 탐방하게 되며, 참가비 1만 원은 지역경제 활성화를 위해 지역상품권이나 특산품 등으로 환급받을 수 있다.

강원특별자치도는 테마노선 개방 전 해빙기 맞아 방문객의 안전과 차질없는 운영을 위해 중앙부처 및 도․군 합동점검을 실시하는 등 쾌적한 탐방환경 조성에 최선을 다하고 있다.