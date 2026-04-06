방문자 14.6%↑…임금체불·산재 상담 수요 집중 세무·노무·법률·건강 상담 정례화…디지털 교육·이동 쉼터로 접근성 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설근로자공제회가 건설근로자 쉼터를 단순 휴식 공간에서 상담·교육 중심의 종합 복지 공간으로 확대 운영한다.

공제회는 6일 ‘2026년 건설근로자 쉼터 운영계획’을 발표하고, 요일별 전문 상담 프로그램을 신설하는 등 기능을 대폭 강화한다고 밝혔다.

쉼터는 2024년 서울 마포구 도화동으로 이전하며 조성된 이후 이용자가 꾸준히 증가하고 있다. 방문자는 2024년 5694명에서 2025년 6528명으로 14.6% 늘었고, 월평균 이용 인원도 474명에서 544명으로 확대됐다.

상담 수요 역시 뚜렷하게 증가했다. 2025년 노무 상담은 총 96건으로, 임금체불(39.6%)과 산업재해(30.2%) 관련 비중이 가장 컸다. 같은 해 시범 운영된 변호사 상담은 5개월간 31건이 진행됐으며, 건강상담 참여자도 200명에 달했다.

공제회는 이러한 수요를 반영해 올해부터 상담·교육 프로그램을 요일별로 정례화한다. 월요일에는 혈압·혈당 검사 등 건강상담, 화요일에는 세무 상담, 수요일에는 노무 상담, 목요일에는 법률 상담을 제공한다. 금요일에는 서울시와 협업해 스마트폰·키오스크 활용법 등 디지털 교육도 진행한다.

공제회는 이를 통해 ▷근로자 권익 보호 ▷건강 증진 ▷디지털 역량 강화라는 세 가지 목표를 달성한다는 계획이다. 특히 고령 근로자 등 디지털 취약계층을 위한 지원을 확대하고, 임금체불·산재 등 현장 애로사항에 대한 대응력을 높이겠다는 구상이다.

아울러 현장 방문이 어려운 근로자를 위해 이동형 쉼터(버스)도 운영한다. 현장에서 복지 상담을 제공하고 세무사·노무사·변호사 상담 예약까지 연계해 접근성을 높인다.

권혁태 이사장 직무대행은 “쉼터가 단순한 휴식 공간을 넘어 건설근로자의 생활 안정과 권리 보호를 위한 종합 복지 공간으로 자리 잡길 기대한다”고 말했다.

한편 공제회는 퇴직공제금 지급, 무이자 대부사업과 함께 건강관리·가족친화·자녀교육 등 3종 7개 복지서비스를 운영 중이다. 올해는 단체보험에 치매·간병 보장을 추가하고, 호텔·리조트 휴양소 지원도 새롭게 도입할 예정이다.