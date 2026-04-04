[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 지난 3일 대구역에서 ‘군위 로컬푸드 직매장 10호점(대구역점) 개장식’을 열었다.

이날 개장식에는 김진열 군위군수를 비롯해 군위군 의회, 대구교통공사 관계자와 시민들이 함께한 가운데 기념 커팅식과 시루떡 퍼포먼스 등이 진행되며 직매장 개장을 축하했다.

이번에 개장한 대구역점은 도시철도와 철도 이용객이 집중되는 대구 도심의 핵심 거점에 위치해 군위 농산물의 안정적인 판로 확보와 소비 확대를 동시에 기대할 수 있는 전략적 매장이다.

특히 대구교통공사와의 협력을 통해 역사 내 입지를 확보함으로써 유동 인구를 기반으로 한 지속가능한 소비 구조를 구축했다는 점에서 의미가 크다.

군위군은 이를 통해 2만 2000 군위군민이 생산한 농산물을 235만 대구시민의 식탁에 안정적으로 공급하는 기반을 마련하게 됐다.

매장에서는 제철 농산물과 신선 채고 가공품 등을 중심으로 군위 농가가 직접 생산한 다양한 먹거리를 선보이며 향후 축산물까지 품목을 확대해 종합 로컬푸드 매장으로 운영할 계획이다.

군위군 관계자는 “대구역은 대구 도심의 관문이자 시민의 일상이 흐르는 공간”이라며 “군위 농산물을 가장 가까운 곳에서 만날 수 있도록 하여 생산자와 소비자가 함께 상생하는 먹거리 체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.