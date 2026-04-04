[헤럴드경제=장연주 기자] 아들 부부가 주택을 마련한다고 하자, 시어머니가 자금을 보태는 대신 공동명의를 제안해 서운했다는 며느리의 사연이 전해졌다.

2일 JTBC ‘사건반장’에는 결혼 10년차 30대 후반 여성 A씨가 “최근 시어머니께 서운한 일이 하나 있었다”고 말문을 열었다.

A씨에 따르면, 몇달 전 시아버님 장례를 치른 뒤 시어머니는 큰 집에 홀로 있기 싫다면서 이사갈 집을 알아보기 시작했다. 또 현재 거주중인 자가를 팔고 작은 전셋집으로 옮기고, 남은 돈은 아들들한테 나눠주겠다는 뜻도 밝혔다.

때마침 A씨 부부 역시 전세 계약 만료를 앞두고 집을 매매해 이사를 갈 계획을 하고 있었다.

그러던 중 A씨가 남편에게 이사할 지역을 상의하자 남편은 시어머니의 제안을 전했다.

남편은 “어머니께서 전화왔는데 우리 집 살때 보태라고 2억원 준다고 하셨잖아. 공동 명의로 하자고 하시네”라고 털어놨다.

A씨는 “저희 부부가 살 집 아닌가. 원래는 남편 명의로만 살 생각이었는데 시어머니가 함께 있을 거라고 하니까 너무 불편하다”며 “혹시라도 제가 못 미더워서 이러시나 기분이 영 안좋다. 제가 예민한 거냐”라고 물었다.

이에 대해 이광민 정신건강의학 전문의는 “어머니가 2억원을 주신다고 하면 감사한 거다. 이게 누구 돈이냐. 부모님 돈이니, 거기에 대한 결정이나 판단은 당연히 부모님이 마음대로 하실 수 있는 거다”라며 “어르신들도 마지막까지 경제권을 쥐고 계셔야지 대접 받으실 수 있다”고 말했다.

박상희 심리학 교수는 “어머니는 아들들이 잘 살 수 있도록 도와주고 싶으신 것”이라며 “그런데 노후를 생각하면 내 이름은 하나 올려놔야겠다고 생각하시는 거라 이걸 서운해한다는 게 더 이상하다”고 했다.