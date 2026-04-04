[헤럴드경제=최정호 기자] 이란 군사작전에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 이란군의 공격에 의해 격추됐다.

CBS뉴스 등 복수의 미국 매체들과 연합뉴스 등은 미국 정부 당국자를 인용해 F-15E 스트라이크 이글이 지난 3일 이란 남서부 상공에서 격추됐다고 보도했다. 이와 관련 이란 매체들은 이슬람혁명수비대(IRGC)의 대공 사격에 의한 것이라고 보도하기도 했다.

추락한 전투기 잔해 사진도 이란 매체에 의해 공개됐다. 이와 관련 CNN은 미 공군의 F-15E 자료 사진과 일치한다고 전했다.

격추된 F-15E 전투기에는 2명이 탑승하고 있었다. 이 가운데 1명은 추락 도중 비상 사출된 것으로 파악됐다. 육지에 떨어진 F-15E 전투기 좌석도 발견됐다.

미군은 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 비상 탈출한 탑승자로 추정된다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다.

F-15E에 탑승했던 나머지 미군 1명은 실종 상태다. 이란 당국은 실종된 1명을 찾아서 넘기는 사람에게 ‘현상금’을 지급하겠다고 국영매체 등을 통해 알렸다.

아울러 이날 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 이란 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추됐으며, 기체는 바다로 떨어졌다고 CNN 등 미국 매체들이 전했다.

복수의 미 당국자들은 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP) 등에 A-10 공격기의 추락을 확인했다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다.

백악관과 미군은 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있지만, 도널드 트럼프 대통령은 전투기 격추에 대한 보고를 받았다고 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 AFP 통신에 전했다.

앞서 미군의 5세대 스텔스 전투기인 F-35가 지난달 19일 혁명수비대의 공격으로 추정되는 대공 사격에 맞아 비상 착륙한 바 있다. 또 지난달 13일에는 이라크 서부에서 작전 중이던 KC-135 공중급유기가 다른 공중급유기와 추락해 탑승자 6명이 전원 사망했다.