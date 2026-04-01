산업통상부 공모사업에 선정, 국비250억 확보 495억원 투입, 부산 중소조선사 등 MRO 지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 산업통상부 ‘중소조선 함정 유지·보수·정비(MRO) 글로벌 경쟁력 강화지원’ 공모사업에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다. 부산은 HJ중공업, 대선조선 등 조선소와 영도·사하 지역의 수리조선소 뿐 아니라, 국내 조선기자재 업체의 52.8%가 모여있는 대한민국 조선산업의 핵심거점이다.

이번 공모선정으로 국비 250억원을 확보한 부산시는 모두 495억원의 예산을 투입, 향후 5년간 지역 중소조선사와 기자재 업체의 글로벌 함정 MRO 역량을 높이는 사업을 진행한다. 부·울·경 및 전남이 공동 추진하는 이번 사업은 부산 소재 중소조선연구원이 주관하고 부산테크노파크, 경남테크노파크, 울산테크노파크, 한국조선해양기자재공업협동조합이 함께한다.

미국 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트 및 동북아 함정 MRO 공급망 재편에 대응해 지역 중소조선소와 조선기자재업체의 함정 MRO 산업 전환을 지원함으로써 부산의 조선산업에 새로운 성장축을 만들어 나갈 계획이다.

기업지원은 총 200건 규모로 추진하며, 현장 수요를 반영해 ▷MRO 전용 야드시설 임차 ▷미국 함정 정비자격 인증 획득 지원 ▷한·미 공급망 공동협력 기술지원 등 기업들이 실질적으로 시장에 안착할 수 있도록 패키지로 지원한다.

현장에 즉시 투입할 수 있는 실무형 전문인력 2000명을 양성해 업계의 인력난 해소에도 집중한다. 교육 수료자에게는 훈련수당과 채용장려금을 지원해 취업까지 이어지는 일자리 선순환 구조를 만든다는 방침이다.

이번 사업 추진으로 조선산업 생태계가 활성화되면 ▷생산유발 1099억원 ▷부가가치 유발 327억원 ▷고용유발 321명 등 경제적 파급효과가 있을 것으로 분석된다.