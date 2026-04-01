판매보수 낮은 S클래스 펀드, 레버리지 펀드 등 차별화된 상품 라인업 구축

[헤럴드경제=정윤희 기자] 우리투자증권은 지난달 23일 업계 최초로 ‘S클래스’ 펀드 투자가 가능한 ‘중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)’를 출시했다고 1일 밝혔다.

우리투자증권에서만 가입할 수 있는 ‘S클래스’ 펀드는 판매보수가 낮아 보다 합리적 비용으로 더 큰 이익을 기대할 수 있는 상품이다. 우리투자증권의 중개형 ISA는 저보수 ‘S클래스’ 펀드를 처음 도입해 국내 주식과 상장지수펀드(ETF) 뿐만 아니라 레버리지 펀드와 저보수 펀드까지 확장된 상품 라인업을 갖췄다.

특히 중개형 ISA 출시 기념으로 내년 연말까지 진행 중인 국내주식 온라인 거래수수료 우대 혜택을 중개형 ISA 계좌에도 동일하게 적용한다. 이에 따라 비용 부담은 낮추고 절세 효과는 높여 보다 효율적인 자산 운용이 가능하도록 했다.

우리투자증권의 중개형 ISA 계좌 개설을 원하는 고객은 ‘우리WON 모바일트레이딩시스템(MTS)’ 또는 영업점을 방문하면 된다.

우리투자증권은 이번 중개형 ISA 출시를 계기로 실질적인 고객 자산관리를 지원할 수 있는 다양한 혜택과 상품을 제공하며, 고객의 장기∙분산투자 동반자로서 자리매김할 계획이다.

우리투자증권 관계자는 “고객들이 보다 효율적으로 자산을 관리할 수 있도록 S클래스 투자가 가능한 중개형 ISA를 선보이게 됐다”며 “중개형 ISA 출시를 시작으로 고객의 장기∙분산투자 동반자로서 합리적이고 혁신적인 상품들을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.