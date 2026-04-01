[헤럴드경제=박혜림 기자] 파수AI가 사명 변경 이후 첫 공식 행사에서 AI 전환(AX) 전략을 제시하며 사업 방향성을 구체화한다.

파수AI는 오는 15일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 그랜드볼룸에서 ‘FDI 심포지움 2026’를 개최한다고 1일 밝혔다.

FDI는 기업 CIO, CISO, IT·보안 담당자 등을 대상으로 하는 파수AI의 연례 고객 행사로, 올해 주제는 ‘지속가능한 AI 혁신’이다. 이번 행사에서는 기업 경쟁력 강화를 위한 AX 전략과 실행 방안, 실제 적용 사례 등이 공유될 예정이다.

행사는 조규곤 파수AI 대표의 키노트로 시작된다. 조 대표는 성공적인 AX를 위한 핵심 요건과 접근 전략을 제시하고, AI 전환 과정에서 파수AI가 수행할 역할을 설명할 계획이다.

이어 파수AI 미국 법인과 합병을 통해 출범을 앞둔 글로벌 AI 기업 ‘심볼로직’(Symbologic)의 롭 마라노 CEO 등이 글로벌 기업의 AX 도입 사례와 AI 보안 구축 전략을 발표한다.

이후 세션에서는 국내 기업에 적용 가능한 AX 지원 솔루션과 컨설팅, AI 시대에 맞춘 보안 전략과 데이터 인프라 구축 방안 등이 소개된다. 장일수 스패로우 대표는 AI 기반 소프트웨어 공급망 보안 전략을 발표할 예정이다.

행사장에는 주요 솔루션을 직접 체험할 수 있는 전시 부스도 마련된다. 참가자는 파수AI의 보안 및 데이터 관리 기술을 실제 환경에서 확인할 수 있다.

FDI는 사전 승인된 기업 및 기관 관계자에 한해 참석할 수 있으며, 참가 신청은 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

조규곤 파수AI 대표는 “이번 FDI는 사명 변경 이후 파수AI의 방향성과 역할을 구체적으로 제시하는 자리”라며 “AI 전환을 준비하는 기업들에게 실질적인 인사이트를 제공할 것”이라고 말했다.