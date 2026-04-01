‘제53회 상공의 날’서 경영 혁신 공로 인정 친환경 설비 투자·공정 개선으로 산업 경쟁력 강화 박경환 상무도 산업부 장관 표창 받아

[헤럴드경제=홍석희 기자] 깨끗한나라는 최현수 회장이 지난달 31일 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 ‘제53회 상공의 날’ 기념식에서 대통령 표창을 수상했다고 1일 밝혔다.

상공의 날은 국내 상공업 진흥과 경제 발전에 기여한 상공인의 공로를 기리기 위해 제정된 국가 기념일이다. 대한상공회의소는 매년 상공의 날 기념식을 열고 기업 경영을 통해 국가 경제와 산업 발전에 기여한 유공자를 선정해 포상하고 있다.

최 회장은 이번 수상을 통해 경영 효율화와 친환경 설비 투자, ESG 경영 실천, 디지털 전환 추진 등을 바탕으로 기업 경쟁력 강화와 지속가능 성장 기반 구축에 기여한 공로를 인정받았다. 고객 중심 경영을 토대로 제품 품질 개선과 고객 만족도 제고, 소비자 신뢰 강화 성과를 낸 점도 함께 평가받았다.

특히 생산성과 효율성을 높이면서도 환경 영향을 줄이는 설비 투자와 공정 혁신을 통해 제조업의 지속가능한 성장 모델을 제시한 점이 높은 평가를 받았다. 최 회장은 이번 기념식에서 대통령 표창 대표 수상자로 선정돼 국무총리로부터 직접 표창을 받았다.

깨끗한나라는 최근 ESG 경영을 핵심 전략으로 삼고 친환경 설비 투자 확대와 공정 개선, 디지털 기반 운영 혁신을 지속적으로 추진해 왔다. 이를 통해 환경과 사회적 책임을 고려한 경영 체계를 고도화하는 동시에 생산성과 수익성을 함께 끌어올리는 사업 구조 경쟁력을 확보해 나가고 있다.

이와 함께 미래전략실 박경환 상무도 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다. 박 상무는 인사제도와 조직문화 혁신을 통해 ‘차별 없는 일터’ 조성을 주도하고, 자원 순환형 신사업을 추진해 순환경제 기반 마련에 기여한 공로를 인정받았다.

깨끗한나라 관계자는 “이번 수상은 ESG 경영과 디지털 전환을 통해 기업 경쟁력을 강화해 온 노력이 대외적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지속가능한 성장 기반을 더욱 강화하고 산업 전반의 ESG 확산에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.