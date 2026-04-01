출퇴근 차량 10부제, 퇴근 후 조명 일괄 소등 등

[헤럴드경제=박혜원 기자] 삼천리그룹이 최근 국제 정세에 따른 에너지 수급 불확실성에 대응해 에너지 절감 실천을 강화한다고 1일 밝혔다.

삼천리그룹은 전사적으로 ▷출퇴근 차량 10부제를 통한 자가용 운행 최소화 ▷점심시간 및 업무 종료 후 조명 일괄 소등과 고효율 센서등 설치 ▷실내 적정온도 유지(난방 20℃, 냉방 26℃) ▷엘리베이터 이용 최소화 및 계단 이동 권장 ▷화상회의 장려 및 대면회의 최소화 ▷페이퍼리스 보고문화 조성 ▷IT 기기 절전모드 설정 및 퇴근 시 전원 차단 등을 적극 실시한다. 아울러 각 사업장 특성에 맞는 추가 절감 활동을 병행하여 석유와 전력 등 에너지 낭비 요소를 줄인다는 방침이다.

또 삼천리그룹은 임직원의 자발적 참여를 장려하기 위해 사옥과 사내 그룹웨어에 에너지 절약 캠페인 홍보물을 게시하고 구체적 실천지침을 전파할 계획이다.

삼천리그룹 관계자는 “그동안 친환경 에너지를 안정적으로 공급하는 데 앞장서 온 기업으로서 에너지 절약의 중요성을 누구보다 잘 알고 있다”면서 “일상 속 작은 실천이 국가 에너지 위기 극복에 보탬이 될 수 있도록 앞으로도 정부 정책에 적극 동참하고 국민에게 신뢰받는 기업으로 거듭나는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편 삼천리그룹은 도시가스, 집단에너지·발전 및 ‘에너지 환경’ 사업 및 자동차 딜러, F&B 등 ‘생활문화’ 부문 등을 아우르는 다양한 사업을 펼치고 있다.