시러큐스 캠퍼스 활용 후기 임상 시료 생산 대형 설비 기반 상업화 공정 최적화 지원 올해 준공 송도 공장과 통합 서비스 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 롯데바이오로직스가 미국 소재 항암 전문 바이오 기업과 항체 원료의약품(DS) 생산 및 공정 개발을 위한 위탁개발생산(CDMO) 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 계약에 따라 롯데바이오로직스는 미국 뉴욕주 시러큐스 바이오 캠퍼스를 통해 고객사의 글로벌 후기 임상 시험에 필요한 항체 시료를 생산한다. 이와 함께 상업화 단계를 대비한 대형 스케일의 공정 최적화 작업도 수행할 예정이다.

항체 치료제는 초기 공정 확립이 상업화 성공의 핵심 요소로 꼽히는 만큼, 이번 프로젝트는 단순 임상 시료 생산을 넘어 향후 상업화 단계까지 고려한 장기적 협업으로 평가된다. 롯데바이오로직스는 검증된 생산 역량과 대규모 설비를 활용해 해당 후보물질의 출시 준비 과정을 지원할 계획이다.

롯데바이오로직스는 시러큐스 캠퍼스를 북미권 고객사와의 협력 거점으로 운용하고 있다. 회사는 올해 준공 예정인 국내 송도 바이오 캠퍼스와 연계해 양국 캠퍼스의 통합 품질 운영 시스템을 구축하고, 고객 맞춤형 통합 CDMO 서비스와 공급망(SCM) 관리 역량을 강화할 방침이다.

롯데바이오로직스 관계자는 “이번 수주는 글로벌 항암 전문 기업과의 대규모 계약을 위한 단초를 마련했다는 데 의미가 있다”며 “안정적인 시료 공급을 통해 상업화는 물론 추가 수주로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.