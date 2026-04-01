‘Spring Days With ACE’ 진행…1·2인용 인기 침대 10종 할인 신규 회원 쿠폰에 상품권·SESA 차렵이불 세트까지 증정 노벨라·루체-Ⅲ·아르코 등 봄철 인테리어 겨냥 대표 제품 포함

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대가 봄을 맞아 침실 분위기 전환을 원하는 소비자를 겨냥해 온라인몰 기획전에 나선다. 할인 쿠폰부터 상품권, 침구 사은품까지 더한 프로모션으로 봄철 수요 잡기에 나섰다.

에이스침대는 4월 30일까지 에이스침대몰에서 ‘Spring Days With ACE’ 기획전을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 기획전은 에이스침대몰을 포함한 국내 온라인 쇼핑몰에서 함께 진행되며, 봄철 인테리어 수요를 겨냥한 베스트셀러 제품을 합리적인 조건에 선보이는 것이 핵심이다.

1인용 제품은 총 5종으로 구성됐다. 입체적인 템바보드가 돋보이는 호텔형 디자인의 모듈형 프레임 ‘노벨라’, LED 핀조명으로 편안한 분위기를 연출하는 ‘오마죠’를 비롯해 ‘BMA1086’, ‘BRA1441’, ‘DADO’ 등이 포함됐다.

2인용 제품도 대표 라인업 5종으로 꾸렸다. 유니크한 패턴이 특징인 호텔형 침대 ‘BMA1164’, 템바보드와 LED 조명을 적용한 아트월 콘셉트 침대 ‘루체-Ⅲ’, 벽체 인테리어 효과를 강조한 ‘아르코’와 함께 ‘BMA1148’, ‘라노떼’ 등이 행사 대상이다.

혜택도 다양하다. 프로모션 기간 신규 회원 할인 쿠폰과 행사 제품 할인 쿠폰이 제공되며, 1인용 베스트 침대 5종과 CA II 등급 이상 매트리스를 함께 구매하면 신세계 상품권 2만원권을 증정한다. 2인용 베스트 침대 5종과 HT-L 등급 이상 매트리스를 함께 구매할 경우에는 고급 침구인 SESA 차렵이불 세트를 받을 수 있다.

에이스침대는 이번 기획전을 통해 디자인과 기능성을 갖춘 대표 제품을 보다 부담 낮은 조건으로 제안하면서 온라인 채널 소비자 접점을 넓힌다는 계획이다.

에이스침대 관계자는 “따스한 봄기운이 완연해지면서 고객들이 한결 포근하고 산뜻한 침실 분위기를 연출할 수 있도록 이번 온라인 기획전을 마련했다”며 “에이스침대의 감각적인 디자인과 기능성이 돋보이는 제품들을 다양한 혜택과 함께 만나보길 바란다”고 말했다.