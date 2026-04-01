6만ℓ급 원료 생산시설…총 생산능력 84.5만ℓ 증대 송도-록빌 이원화 체계 구축 고객사 맞춤 공급 유연화 존 림 대표 “글로벌 생산거점 확대 위한 의미 있는 진전”

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 미국 내 첫 생산 거점을 확보하며 글로벌 영토 확장에 속도를 낸다.

삼성바이오로직스는 글락소스미스클라인(GSK)의 미국 메릴랜드주 록빌 소재 바이오의약품 생산시설 인수를 현지시간 지난달 31일 최종 완료했다고 1일 밝혔다. 지난해 12월 계약 체결 발표 이후 3개월 만에 거둔 성과다. 이번 인수는 삼성바이오로직스의 미국 자회사인 ‘삼성바이오로직스 아메리카’가 주도했다.

록빌 생산시설은 총 6만ℓ 규모의 원료의약품(DS) 생산공장으로, 두 개의 제조동으로 구성됐다. 임상 단계부터 상업 생산까지 다양한 규모의 항체의약품 생산이 가능한 인프라를 갖춘 것이 특징이다.

이번 인수로 삼성바이오로직스의 총 생산능력은 기존 78만5000ℓ에서 84만5000ℓ로 확대됐다. 특히 한국 송도와 미국 록빌을 잇는 이원화된 생산체계를 구축함으로써 북미 지역 고객사들에 보다 안정적이고 유연한 생산 옵션을 제공할 수 있게 됐다.

운영의 연속성을 위해 현지 전문 인력 500여명은 전원 고용 승계했다. 삼성바이오로직스는 양 생산거점 간 통합 과정을 거쳐 기존 생산 제품의 안정적 공급을 유지하는 동시에 신규 수주 확대에 나설 계획이다. 향후 중장기 수요를 고려해 록빌 시설의 생산능력 확대와 기술 고도화 등 추가 투자도 검토할 방침이다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 “이번 인수는 글로벌 생산거점 확대를 위한 의미 있는 진전”이라며 “록빌 시설의 전문 인력과 함께 운영 연속성을 유지하고 안정적인 공급 체계를 이어가겠다”고 밝혔다.