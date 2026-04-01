‘2026 푸드 테이스트 서밋’…국가별 외식 트렌드 논의

[헤럴드경제=박연수 기자] 더본코리아가 30일 해외 마스터 프랜차이즈 대표단과 가맹점주를 초청해 ‘TBK 2026 푸드 테이스트 서밋(Food Taste Summit)’을 개최했다고 1일 밝혔다.

약 80종 메뉴를 시식하며 국가별 도입 가능성과 운영 방안을 논의했다. 더본코리아는 지난해 말부터 국가별 도입 희망 메뉴를 사전에 취합해 연간 메뉴 계획을 수립하는 방식으로 운영 체계를 개편했다. 이번 행사에서 참석자들은 자국 요청 메뉴뿐 아니라 타 국가 제안 메뉴까지 교차 시식했다. 백종원 대표이사와 해외 파트너 간 간담회도 이뤄졌다.

더본코리아는 전 세계 16개국에서 159개 매장을 운영 중이다. 미국에서는 홍콩반점·한신포차를 중심으로 현지화 메뉴 전략을 강화하고 있다. 빽다방은 연내 일본 출점을 계획하고 있다. 최근에는 독일 유통그룹 글로버스 하이퍼마켓 푸드코트에 한식코너 2호점을 열었다.

더본코리아 관계자는 “이번 행사는 해외 파트너사와 함께 글로벌 메뉴 전략을 구체적으로 논의하고, 이를 실제 사업으로 연결하기 위한 첫 시도”라며 “매년 정례화하는 방안을 검토 중”이라고 말했다.