4월 1일부터 자금 소진 시까지 접수…자치구 최대 규모 지원 신한·하나·우리은행 36개 지점서 신청 가능…지난해 10곳서 대폭 확대 연 1.5% 고정금리 적용…중동 정세 불안 등 대외 변수 속 경영 안정 버팀목 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 강남구(구청장 조성명)가 고물가·고금리에 최근 중동발 대외 불확실성까지 겹쳐 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인을 위해 총 250억 원 규모의 융자지원을 한다.

접수는 4월 1일부터 자금 소진 시까지 진행한다.

이번 융자지원은 자치구 최대 규모로, 최근 중동 정세 불안에 따른 원자재 가격 상승과 경기 불확실성 확대까지 겹치면서, 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 금융 지원 필요성이 커진 데 따른 조치다.

이번 상반기 지원의 가장 큰 특징은 신청 편의를 크게 높인 점이다. 강남구는 기존 10곳이던 접수처를 올해부터 신한은행·하나은행·우리은행과 협력해 총 36개 지점으로 확대했다. 생업으로 시간을 내기 어려운 사업자들이 사업장 인근이나 주거래 은행에서 보다 편리하게 상담과 신청을 할 수 있도록 접근성을 높인 것이다. 구청과 민간 금융기관이 함께 접점을 넓혀 실질적인 이용 문턱을 낮췄다는 점에서 의미가 있다.

지원 조건도 경영 부담을 덜 수 있도록 설계했다. 연 1.5%의 고정금리를 적용해 이자 부담을 낮췄고, 법인은 최대 3억 원, 개인사업자는 최대 1억 원까지 지원받을 수 있다. 상환은 1년 거치 후 4년간 원금 균등분할 방식으로 진행된다.

지원 대상은 사업자 등록을 한 지 1년이 지난 강남구 소재 중소기업과 소상공인이다. 자금은 사업 운영, 시설 개선, 기술개발 등의 용도로 신청할 수 있다. 자세한 사항은 구청 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있으며, 문의는 강남구청 지역경제과 또는 신한은행·하나은행·우리은행 각 지점에서 가능하다.

조성명 강남구청장은 “고금리, 고물가에 최근 중동 사태 같은 대외 변수까지 겹치며 중소기업과 소상공인의 경영 부담이 커지고 있다”며 “이번 융자지원이 현장에서 실질적인 버팀목이 되길 바라며, 앞으로도 기업이 안심하고 경영에 전념할 수 있도록 실효성 높은 지원책을 이어가겠다”고 말했다.