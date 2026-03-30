[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기문화재단 경기도어린이박물관(관장 박균수)은 지난해에 이어 다음달 14일부터 7월 17일까지, 상설교육 초등단체 프로그램 ‘모두와 함께 살아간다는 것은?’을 운영한다.

이번 프로그램은 초등학교 1~6학년 학급 단체를 대상으로, 박물관 3층 상설전시인 ‘우리는 지구별 친구들’과 연계한 체험 중심 교육이다. 수업은 기간 내 매주 화요일부터 금요일(오전 10시~11시 40분) 박물관 2층 교육실 1에서 진행된다. 학생들이 지속가능한 미래 공동체의 개념을 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 기획되었다.

교육 과정은 ‘공동체의 미래’를 주제로 한 전시를 관람 후, 지속가능한 미래에 대해 다각도로 고민해보는 시간으로 꾸며진다. 이어 ‘너와 나, 사이 공간’ 키트를 활용해 자신과 닮은 캐릭터를 그려보고, 놀이 체험을 통해 타인의 입장이 되어보는 등 다름을 이해하고 소통의 가치를 배운다. 이를 통해 학생들은 생태적 공존과 차이에 대한 존중을 자연스럽게 체득하게 된다.

특히 올해는 작년의 성과를 바탕으로 교육 대상을 세분화했다. 저학년(1·2학년) 중학년(3·4학년)과 고학년(5·6학년)으로 나누어 학년별 수준에 맞는 난이도와 접근 방식을 적용해 교육 효과를 높였다. 또한 용인미래교육센터와 협력하여 교통이 불편한 지역의 초등학교의 접근성을 높이기 위한 이동 버스를 함께 제공할 예정이다.

경기도어린이박물관 김수성 학예사는 “올해 교육은 작년보다 커리큘럼을 더욱 세분화하여 어린이들의 눈높이에 맞췄다”라며, “향후 학교뿐만 아니라 어린이 시설 등도 참여할 수 있도록 오후 시간대 운영 확대도 검토 중”이라고 밝혔다.

경기도어린이박물관 한준영 학예팀장은 “이번 교육 프로그램은 어린이들이 다양한 생명종과의 공존, 지속가능성의 가치를 자연스럽게 배울 수 있는 기회”라며, “미래 공동체의 일원으로서 긍정적 가치를 실천할 수 있도록 앞으로도 다양한 교육 프로그램을 개발해 나가겠다”고 전했다.