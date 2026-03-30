[헤럴드경제=문영규 기자] 더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 대구시장 출마를 공식 선언한 가운데 박용진 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장이 힘을 다해 돕겠다며 응원했다.

박용진 부위원장은 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 김부겸 전 총리와 함께 찍은 사진과 함께 “면목없습니다. 늘 짐만 짊어지시게 하네요”라며 “그래도 응원하고 부탁드리겠습니다. 고맙습니다”라는 글을 올렸다.

박 부위원장은 “짜샤! 어깨 피라(펴라)! 우리 정치 짜잘하게 하지 말재이…”란 김 전 총리의 말을 인용하며 “기죽어 있으면 시원하게 한 말씀 주시던 게 기억난다”고 했다.

그러면서 “할 수 있는 일 다해서 돕겠다”고 덧붙였다.

김 전 총리는 이날 국회에서 기자회견을 열어 “오늘 다시 대구시장 선거에 도전하고자 한다”며 6·3 지방선거 출마를 공식 선언했다.

지난해 가을부터 출마요청이 있었다는 그는 “피하면 부끄러울 것 같았다”며 “제가 져야 할 책임은 결국 대구였다”고 말했다.

그는 대구의 상황이 “점점 나빠지고 있다”며 “보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다. 대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다. 그래야 진짜 보수가 살아난다”고 강조했다.