[헤럴드경제=김광우 기자] “우리가 알던 한국 ‘날씨’, 이제 없다”

1년에 사계절, 각기 다른 매력을 느낄 수 있었던 한국 날씨. 이제는 계절마다 각기 다른 이상기후와 재난을 경험할 수 있다는 표현이 더 적절하다.

봄에는 미세먼지와 가뭄, 여름에는 길고 강해진 폭염, 가을에는 집중호우로 인한 침수, 겨울에는 기습적 한파와 이상고온 현상까지.

말 그대로 극단적인 날씨가 일상화되고 있기 때문이다. 특히 지난해는 기후재난이 유독 끊이지 않았던 한 해로 기록됐다.

단순히 우연이 겹친 게 아니다. 우리가 막연하게 걱정해 온 기후변화 문제는 어느덧, 실질적인 인명 피해를 유발하는 단계로 접어들었다.

물론 이 또한 시작에 불과한 상황. 향후 세계 기상의 판도가 뒤바뀌며, 더 예측하기 힘든 수준의 재난이 벌어질 것이라는 전망이 쇄도하고 있다.

최근 유엔(UN) 산하 세계기상기구(WMO)는 ‘2025년 세계 기후 현황’ 보고서를 통해, 2015년부터 2025년까지 11년이 역대 가장 더운 해로 기록됐다고 밝혔다. 지난해의 경우 1850~1900년 평균에 비해 1.43도 높아, 역대 두 번째, 혹은 세 번째 수준으로 기온이 높은 해로 기록됐다.

기온이 높아지고 있다는 소식은 낯설지 않다. 지난 수십 년간 지구온난화라는 개념이 되풀이되며, 경고만 반복돼 왔기 때문. 문제는 더 이상 ‘경고’에만 그치지 않는다는 것. 기온 상승으로 인한 극단적인 날씨는 이미 각종 재난의 형태로 피해를 유발하고 있다.

실제 WMO는 지난해 전 세계적으로 발생한 폭염, 폭우, 열대성 저기압과 같은 극단적인 기상 현상이 각계각층의 혼란과 파괴를 초래했다고 분석했다. 사례는 끝이 없다. 홍수, 가뭄, 사이클론, 허리케인과 같은 극한 기상은 물론 관측 사상 가장 더운 여름 날씨가 펼쳐지며, 사망자가 속출했다.

놀라운 점은, 우리가 체감한 게 기후변화의 ‘일부분’에 불과하다는 사실이 드러났다는 것. 보고서에 따르면 온실가스로 인해 빠져나가지 못하고, 지구에 갇히는 에너지의 약 91%는 바다에 축적되고 있다. 단 5%가 육지, 3%는 얼음, 1%는 대기가 가져간다.

우리가 직접 체감하는 기온 상승이 전체 기후변화 영향의 극히 일부에 불과하다는 얘기. 진짜 변화는 바다에서 일어나고 있었다. 실제 지난 20025년 전 지구 해양 열 함량은 관측 사상 최고치를 달성했다. 심지어 최근 20년간 해양 가열 속도는 과거보다 2배 이상인 것으로 나타났다.

이른바 바다가 거대한 열 저장고가 되고 있다는 것. 심지어 바다는 뜨거워지면서 해수면 상승, 폭우·태풍 강화, 생태계 붕괴, 장기적 온난화 고착 등 기상 문제를 유발한다.

이미 나타나고 있는 대표적인 현상은 해수면 상승이다. 2025년 평균 해수면은 지난 1993년과 비교해 약 11cm 높아진 것으로 나타났다. 심지어 2010년대 들어 해수면 상승 속도는 2배 이상 빨라지며, 땅이 물에 잠기는 사례가 늘어나고 있다.

얼음이 녹는 속도도 빨라지고 있다. 북극해의 연간 해빙 면적은 역대 최저 수준에 근접했다. 남극해의 해빙 면적 또한 역대 세 번째로 낮은 수준을 기록했다. 빙하 융해는 멈추지 않고 이어지고 있다. 안토니오 구테레스 유엔 사무총장 또한 “모든 주요 기후 지표가 적색 경보를 울리고 있다”며 “지구가 한계에 다다르고 있다”고 강조했다.

실제 지구에는 우리가 체감하는 그 이상의 열이 쌓이고 있다. 안정적인 기후 상태에서, 태양으로부터 유입되는 에너지의 양과 방출되는 에너지양은 거의 같다. 하지만 인간 활동으로 방출된 이산화탄소, 메탄, 아산화질소와 같은 온실가스는 이같은 균형을 무너뜨리고 열을 가둔다.

그런데 지난해 지구의 온실가스 농도는 80년 만에 최고 수준으로 증가했다. WMO는 인간 활동으로 인해 자연의 균형이 점차 더 파괴되고 있으며, 향후 수천 년 동안 이같은 결과와 함께 살아가야 한다고 전망했다. 쉽게 말해, 이미 돌이킬 수 없는 수준의 지구 환경 변화가 나타났다는 것이다.

우리나라도 예외가 아니다. 지난해 극단적인 이상기후로 초래된 재난만 해도 끝이 없다. 기상청이 지난 26일 발간한 ‘2025년 이상기후 보고서’에 따르면 지난해 3월에는 전국에서 대형 산불 5건이 동시에 발생해, 역대 최대 규모의 산불 피해가 발생했다. 이례적으로 높은 기온과 낮은 습도가 이어진 결과다.

여름에는 이상고온 현상이 나타났다. 지난해 여름 평균기온은 25.7도로 기상관측망이 전국에 확충돼, 각종 기상 기록의 기준이 되는 1973년 이후 가장 높았다. 전북 전주, 경북 구미 등 총 20개 지점에서는 폭염일 최다 신기록이 세워졌다. 5~9월 온열질환자만 4460명, 사망자는 29명에 달했다.

지난해 경기 가평과 충남 서산 등 15개 지점에 1시간 최다 강수량이 100㎜를 넘는 극한호우가 쏟아졌다. 인명피해는 25명, 재산피해액은 1조1307억원으로 집계됐다. 반면, 강원 영동에는 작년 여름 평년의 34% 수준의 비만 내려, 108년 만에 최고 수준의 가뭄이 나타났다.

시간이 지날수록, 존재감을 드러내고 있는 기후변화. 이제는 과거, 인간 활동이 없던 시절의 정상적인 기후 환경을 만드는 게 목표가 아니다. ‘예방’ 차원의 담론을 넘어, 현시점에서 부작용이 나타나고 있기 때문. 전문가들 또한 기후변화 대응을 지체하는 게 치명적인 피해를 유발할 수 있다고 언급한다.

구레테스 사무총장은 “전쟁의 시대인 지금, 기후 스트레스는 또 다른 진실을 드러내고 있다”며 “화석 연료에 대한 우리의 의존은 기후와 세계 안보 모두를 불안정하게 만들고 있다”고 밝혔다. 이어 “기후 혼란은 가속화되고 있으며, 지체하는 것은 치명적”이라고 강조했다.