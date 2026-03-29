[헤럴드경제=김광우 기자] “전기를 다 써버린 거야?”

순식간에 건물을 비추던 조명이 사라지고, 암흑 속에 자리한 서울의 랜드마크 ‘남산타워’. 마치 ‘정전’ 사태를 방불케 하는 모습.

남산타워뿐만 아니다. 같은 시간, 또 다른 랜드마크인 롯데월드타워, 63빌딩은 물론, 각종 기업체 사옥의 불빛도 사라졌다.

물론 전기 공급의 문제는 아니었다. 이들은 자발적으로 같은 시간, 약속한 듯 건물의 불을 껐다.

자발적인 소등의 이유는 ‘친환경 운동’. 전 세계에서 1시간가량 불을 끄는 일명 ‘어스아워(Earth Hour)’ 프로젝트에 참가한 것이다.

그런데 이같은 귀한 광경, 지난 28일 토요일 서울 곳곳에서 목격됐다.

어스아워(Earth Hour) 캠페인은 기후위기와 자연 파괴의 심각성을 알리고, 시민들의 행동을 촉구하기 위해 시작된 자연보전 캠페인. 2007년 호주 시드니에서 시작된 후, 전 세계 190여개국이 참여하는 세계 최대 규모의 자연보전 캠페인으로 성장했다.

WWF(세계자연기금) 주도로 1년에 한 번 진행되는 어스아워 캠페인. 올해는 28일 오후 8시 30분부터 1시간 동안 진행됐다. 이같은 변화는 세계 곳곳에서 관찰됐다. 우리에게도 익숙한 글로벌 랜드마크들 대부분이 참여하기 때문이다.

이날 오후 프랑스 에펠탑, 호주 오페라하우스, 심지어 중국 만리장성도 캠페인에 참여해 불을 껐다. 우리나라 랜드마크도 마찬가지. 남산타워와 롯데월드타워는 물론, 숭례문, 국회의사당, 63빌딩, 반포대교 등이 참여를 결정했다. GS건설, 한국씨티은행 등 기업체 사옥 또한 점등에 동참한다.

사실상 1시간가량 불을 끄는 행위만으로, 에너지 소비를 줄이거나 탄소배출량을 줄이는 데는 한계가 있다. 하지만 전 세계 국가와 기업들이 참여하는 만큼, 기후위기 대응과 자연보전에 대한 시민들의 행동 의지를 표현하는 데는 무리가 없다.

특히, 모두가 같은 문제를 인식하고 있다는 메시지를 전달하는 게 효과가 있다는 게 주최 측의 설명이다. 실제, 어스아워 캠페인은 단순히 국가나 지자체, 기업들만 참여할 수 있는 게 아니다. 시민들 또한 어스아워에 동참해 1시간 동안 집을 점등하는 것으로 기후행동에 동참할 수 있다.

그렇다면 왜 굳이 ‘불을 끄는 행위’가 기후행동을 대표하게 됐을까. 전기는 우리 삶의 필수 요소다. 하지만 동시에 기후변화를 초래하는 주요소이기도 하다. 전기 에너지를 생산하는 데 따른 탄소배출량이 전체 온실가스 영향에서 적지 않은 부분을 차지하고 있기 때문.

세계에너지기구(IEA)에 따르면 지난 2024년 전 세계 에너지 관련 이산화탄소 배출량은 378억톤 수준인 것으로 나타났다. 그런데 발전 부문, 전력 생산에서 나온 배출량은 139억톤. 약 36.8% 비중이다. 전 세계 에너지 관련 이산화탄소 3분의 1 이상이 발전 부문 하나에서 나온다는 얘기다.

이같은 수치는 전기의 상당 부분을 화석연료로 만들기 때문이다. IEA에 따르면 2024년 화석연료가 세계 발전량의 60%가량을 차지하는 것으로 나타났다. 우리나라 또한 예외가 아니다. 한국의 화석연료 발전 비중은 50% 수준에 달한다.

전기가 우리 삶의 필수품이면서도 동시에 기후변화를 부추기는 ‘악당’ 노릇을 하는 셈. 이에 1년에 한 번이라도 다수가 동참해 불필요한 전기를 사용하지 않으면서, 기후변화에 대한 경각심을 다지는 것이다.

아울러 어스아워는 단순한 소등을 넘어 ‘지구를 위한 1시간’이라는 의미로 확장되고 있다. 시민들은 1시간 동안 불을 끄거나 자연을 위한 다양한 행동을 실천하며 기후위기 대응과 자연보전의 의지를 표현한다.

한국 WWF는 올해 한국에서 ‘지구상의 이유로 쉽니다’라는 슬로건 아래 일상 속 작은 쉼을 통해 지구를 위한 행동에 동참하자는 메시지를 전한다. 불을 끄고 휴식하는 행위가 개인의 휴식이자 지구를 위한 실천이 될 수 있다는 의미를 담았다.

아울러 어스아워 참여를 선언한 시민들에게 ‘지구상의(上衣)’ 티셔츠를 제공하는 이벤트를 진행하고 있으며, 어린이 참가자를 위한 굿즈와 교육자료를 마련했다. 현재까지 약 5000명의 시민과 175개 어린이 기관이 참여 의사를 밝혔다.

박민혜 한국 WWF 사무총장은 “어스아워는 일상 속 작은 행동만으로도 누구나 자연보전에 동참할 수 있는 캠페인”이라며 “지난 20년간 전 세계 시민들의 참여가 변화를 만들어 온 만큼 올해도 이 한 시간만큼은 ‘지구상의 이유’로 휴식하며 자연보전을 함께 실천하는 시간이 되길 바란다”라고 말했다.