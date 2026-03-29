[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]주낙영 경주시장 예비후보는 지난 28일 경주 중앙시장 네거리에 마련된 선거사무소 ‘시민사랑캠프’개소식을 열었다.

이날 현장에는 행사 시작 전부터 주 후보를 응원하는 3000여명의 시민과 지지자들이 운집했다.

주호영 국회부의장, 이철우 경북지사 예비후보, 윤상현 국회의원 등이 축사를, 김기현 전 당대표, 이만희·이인선 국회의원 등이 축전을 보내 응원했다.

주낙영 예비후보는 출격 메시지를 통해 ‘준비된 시장’으로서의 품격과 경주의 미래를 향한 진취적인 청사진을 제시했다.

그는 이날 SMR 국가산단의 조기 안착, 미래형 자동차 혁신 생태계 조성, 신라왕경 복원 가속화 및 글로벌 관광 경쟁력 강화 등을 주요 공약으로 제시했다.

주낙영 예비후보는“APEC 정상회의 유치 성공으로 세계로 도약할 기틀은 이미 완벽하게 마련됐다”며 “이제는 이 거대한 기회를 시민의 장바구니 경제를 살리고 청년들의 일자리를 만드는 실질적인 변화로 직결시켜야 할 ‘골든타임’”이라고 강조했다.

이어“비난보다 실적, 정쟁보다 비전으로 당당히 평가받겠다”며 “시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 그 뜻을 나침반 삼아 시민 모두가 행복한 ‘더 큰 경주’를 반드시 완성하겠다“고 말했다.