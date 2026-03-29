지축역 인근 위치…2027년 9월 개소 예정

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나더넥스트 라이프케어가 하나금융그룹의 첫 프리미엄 노인요양시설 건립에 나섰다.

하나더넥스트 라이프케어는 지난 27일 경기도 고양시 덕양구 지축동 부지에서 노인요양시설 건립을 위한 기공식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 이승열 하나금융그룹 부회장과 이호성 하나은행장, 남궁원 하나생명 사장, 황효구 대표이사 등 그룹 주요 경영진과 김준 생명보험협회 전무, 황재호 은평성모병원 영성부원장 등 내외빈이 참석했다.

하나생명의 100% 자회사인 하나더넥스트 라이프케어는 고령화 시대에 대응하기 위해 지난해 6월 출범한 시니어 케어 전문 기업이다. 노인요양시설과 노인복지주택, 주야간보호서비스 등 시니어 토탈 케어 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

이번에 건립되는 요양시설은 일상생활이 어려운 어르신을 대상으로 주거와 돌봄을 결합한 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 개인의 신체·인지 기능을 고려한 통합 케어를 통해 지속가능한 노후 환경을 지원한다는 구상이다.

특히 IoT(사물인터넷) 기반 건강 모니터링과 치매 지연·지원 프로그램, 병원 및 생활 동행 서비스 등을 도입해 단순 거주 공간을 넘어 삶의 질을 높이는 고품격 장기요양시설로 운영될 예정이다.

입지 측면에서도 도심 접근성과 자연환경을 동시에 갖췄다. 지하철 3호선 지축역에서 도보 5분 거리에 위치하고 북한산과 창릉천이 인접해 있다.

시설은 지하 2층~지상 7층 규모로, 총 150명을 수용할 수 있는 공간으로 조성된다. 대지면적 1695.1㎡, 연면적 8476.2㎡ 규모로 2027년 9월 개소를 목표로 하고 있다.

황효구 하나더넥스트 라이프케어 대표이사는 “초고령화 사회로 접어들면서 시니어 돌봄의 중요성은 갈수록 더욱 커져가고 있다”며 “삶의 품격을 유지하며 생활할 수 있는 돌봄 환경을 조성하고, 지역사회와 함께 성장하는 장기요양서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 밝혔다.